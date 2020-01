Forslag om at lukke sygeplejeklinikker vækker harme og bekymring

Modstanden mod nedlæggelse af sygeplejeklinikken i Asaa er massiv og kommer bl.a. fra Centerrådet her repræsenteret ved næstformand Doris Bentsen og formand Stinne Larsen, og fra byrådsmedlem Hildo Rasmussen, samrådsformand Per Hylander og Thomas Nymann, formand for borgerforeningen. Foto: Jørgen Ingvardsen