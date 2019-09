Forsøgte at sælge stjålet golfvogn til den forkerte: To mænd blev anholdt på fersk gerning

BRØNDERSLEV:Da en mand i oktober sidste blev tilbudt at købe en golfvogn, blev han så mistænksom, at han kontaktede politiet.

Brønderslev Golfklub havde nemlig haft indbrud dagen forinden, og manden fattede mistanke om, at golfvognen kunne stamme fra indbruddet.

En civil patruljevogn fra indbrudsgruppen hos Nordjyllands Politi fulgte derfor i hælene på køberen ud til det sted, hvor køberen havde aftalt med sælger at se golfvognen.

Og i stedet for en handel endte det med, at to mænd på henholdsvis 39 og 37 år blev anholdt og sigtet for at have stjålet to golfbiler fra Brønderslev Golfklub.

Nu er den 39-årige så blevet idømt tre måneders fængsel for indbruddet i Brønderslev Golfklub, hvor der - udover de to golfvogne til en værdi af 30.000 kroner stykket - også blev stjålet diverse værktøj. Det oplyser anklager Søren Riis Andersen.

Manden blev også dømt for et indbrud i en forening i Brønderslev samme dag, hvor han blandt andet stjal et fladskærms-tv og noget tøj.

Den 37-årige mand blev dømt for forsøg på hæleri, da det var ham, der havde arrangeret handlen med den potentielle køber.

I retten nægtede han dog hæleri. Han erkendte, at han havde forsøgt at sælge golfvognen, men hævede, at han ikke vidste, at den var stjålet, fortæller Søren Riis Andersen.

Den 37-årige modtog dommen, mens den 39-årige ikke mødte op i retten, og derfor nu har 14 dages betænkningstid med henblik på en eventuel anke af sin dom.