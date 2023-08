Fra Bornholm til Vendsyssel: Ida åbner massage- og akupunkturklinik

På en lille gård udenfor Try bor Ida Christensen sammen med sin mand, Bjørn, og sine to hunde, tre katte og to heste. Her har hun åbnet sin egen massage- og akupunkturklinik, Valheim Behandling, hvor hun kan hjælpe med overbelastninger og ømme muskler.

- Jeg hjælper med alle de generelle muskelsmerter fra top til tå med min massage. Akupunktur er jo både til muskelsmerter, men også hvis man døjer med allergi eller fordøjelsesproblemer, så akupunktur kan hjælpe med nogle andre problemer, fortæller Ida Christensen, der har en bachelor i både fysioterapi og akupunktur.

Navnet til klinikken fandt Ida Christensen på sammen med sin mand, der interesserer sig for nordisk mytologi, og som spiller et computer spil ved navn Valheim. Det er dog ikke kun klinikken, der har fået tildelt navnet Valheim - det har selve gården også.

- For os er Valheim blevet lig med hjem, så det var klart, at klinikken også skulle hedde det. Det passer også godt med mit håb om at gøre noget godt for andre mennesker med min klinik, forklarer Ida Christensen.

Vendsyssel-eventyret

Ida kommer fra Bornholm og manden fra Lolland, og sammen flyttede de i 2017 til Norge, hvor Ida erhvervede sig en bachelor i akupunktur. Da Ida og hendes mand vendte hjem til Danmark, valgte de at slå sig ned i Vendsyssel.

- Det var ønsket om at fortsætte eventyret, selv om vi skulle flytte hjem igen. Vi har nogle venner i Vendsyssel, og de fik det præsenteret som et dejligt sted at bo, så det var derfor, vi valgte at flytte hertil, siger Ida Christensen.

Der gik da heller ikke længe, før Ida og hendes mand blev vilde med Vendsyssel.

- Jeg er faldet rigtig godt til, og som bornholmer er det også meget hjemligt. Her er også mange søde og hjælpsomme folk og en dejlig natur.

Ida Christensen har boet fem år i Norge, før hun og manden slog sig ned i Vendsyssel Privatfoto

Drømmer om at gå fuldtid

Lige nu arbejder Ida Christensen deltid på klinikken, mens hun også har job på Østervrå Ældrecenter som fysioterapeut, men hun håber, at hun en dag kan arbejde fuldtid på sin egen klinik.

- Det er absolut drømmen. Der er jo mange drømme, men jeg håber virkelig at kunne gå fuldtid, men det tager tid, så det er om at have tålmodighed, siger hun.

For Ida er det også vigtigt, at klinikken har den rette atmosfære.

- Selve behandlingen er egentlig kun halvdelen af effekten. Det er atmosfæren og den relation, man får med patienten, der er den anden halvdel, så det er virkelig vigtigt.

Hvis man ikke selv har mulighed for at komme ud til Ida Christensens gård, har hun også mulighed for at komme til dig, da hun har en transportabel briks.

- Atmosfæren er svær at genskabe, men jeg vil selvfølgelig altid gøre mit bedste, siger Ida Christensen.