Fra jord- og betonmand til pølsemand: Hennings drøm går i opfyldelse

BRØNDERSLEV:Fra 1. december vil pølsesultne kunder møde en ny pølsemand bag disken i Pølseboden på Banegårdspladsen i Brønderslev - det er Henning Larsen.

Og det er en position, han har været interesseret i gennem en lang periode.

- Det har været min drøm de seneste ti år at få den pølsebod, fortæller Henning Larsen.

Han har i mange år arbejdet som jord- og betonmand, men da han fik chancen for at blive forpagter af Pølseboden i Brønderslev, slog han til.

Det skete ved, at han tidligere havde lagt billet ind på posten hos Tulip, som ejer Pølseboden, og nu flaskede det sig sådan, at den blev ledig, og de ringede derfor til ham.

- Jeg sagde op sidste fredag. Det er noget af et skifte, at jeg går fra at være jord- og betonmand til at sælge hottere. Jeg har været jord- og betonmand i 30 år. Men når man har lyst til at prøve noget andet, så skal man også gøre nogle ting, fortæller han.

I ti år har Henning Larsen drømt om at stå bag disken i Pølseboden i Brønderslev. Nu går drømmen i opfyldelse. Foto: Henrik Louis

Henning Larsen sprang derfor ud i det og sagde sit job med fast løn op og håber nu at komme til at leve af at være pølsemand.

Hans plan er at tage alle timerne i Pølsebodens åbningstid selv i begyndelsen.

Pølse med charme

Henning Larsen har også selv været kunde i Pølseboden, samtidig med at han havde sin drøm om selv at stå bag disken i den en dag.

- Det har altid været en god pølsevogn at komme i - hyggelig og rart, mener han.

Han mener, at der er en charme over pølser.

- Jeg har altid godt kunnet lide at sælge pølser. Jeg har solgt pølser på Brønderslev Marked i mange år ved BI Håndbold, fortæller Henning Larsen, der er fra Brønderslev.

- Folk kan godt lide at få en ordentlig, god pølse. Man skal lave en ordentlig og varm pølse. En pølse må aldrig være kold, mener han.

En vigtig ting i en pølsevogn er stemningen - og Henning Larsen kan godt lide hyggesnak.

- Det elsker jeg, smiler han.

Henning Larsen skifter fra at være jord- og betonmand til at være pølsemand. Foto: Henrik Louis

- Der skal være plads til, at alle mennesker kan komme ned og få en sludder i pølsevognen, mener han.

Ud over pølser har han også planer om at få en hjemmelavet bøfsandwich på menukortet, og en ribbenssandwich eller en flæskestegssandwich. En idé om en Hennings medister er også under opsejling til jul.

Fra 1. december er Henning Larsen altså forpagter af Pølseboden, og det er hans intention at fortsætte med at være det i lang tid.

- Jeg skal være her de næste mange år, lyder hans plan.