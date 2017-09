Fra Trump-land til Jerslev-lade

JERSLEV: - Den russiske præsident Putin er en trussel. Det sagde Naser Khader på et sensommermøde hos gårdejer Line Vanggaard Pedersen i Jerslev.

- Vi bliver nødt til at kunne imødegå denne trussel. Men vi skal også kigge på hvordan vi bruger pengene og ikke kun kigge på procent af bruttonationalproduktet, når vi snakker forsvarsbudget, sagde Naser Khader videre.

- Eksempelvis bruger Grækenland ca. to af bruttonationalproduktet på deres forsvar, men en ret stor del går til pensioner.

Naser Khader har besøgt Trump-land med Udenpolitisk Nævn, og han fortalte om valget af Donald Trump, og gav sit bud, hvorfor det blev Donald Trump og ikke Hillary Clinton, der vandt præsidentvalget.

Trump lyttede til folket

- Donald Trump lyttede til det amerikanske folk. Han havde en finger i jorden og hørte og forstod, hvad der rørte sig udenfor Washington. I modsætning til Hillary Clinton, analyserede Naser Khader.

- Præsident Trumps ønske om at NATO-landene efterlever deres forpligtelser og bidrager med to procent af bruttonationalproduktet blev ligeledes berørt af Naser Khader.

Det Konservative Folkeparti bakker op om ønsket om at hæve det danske forsvarsbudget.

Blandt sine mange ansvarsområder er Naser Khader medlem af Indfødsretsudvalget og er således med til at tildele statsborgerskab til udenlandske statsborgere, der gerne vil være danske.

- I dag sker dette nærmest pr. automatik, så længe ansøgeren lever op til en række formelle krav.

Naser Khader ser gerne, at en ansøger skal møde op til et personligt interview.

- Alt for mange får tildelt statsborgerskab efter dispensationsansøgninger, og man har også konstateret fusk med eksempelvis lægeerklæringer, således at ansøgeren lettere kan opnå statsborgerskabet.

- De konservative ser gerne, at der stilles høje krav til det at få et dansk statsborgerskab, for der skal være forskel på at være medborger og på at være statsborger. "Statsborgerskab er ikke en menneskeret", sagde Naser Khader.

Naser Khader er tillige medie- og kulturordfører. Han kom derfor også ind på efterårets forestående forhandlinger om et nyt medieforlig.

- Der tegner sig et flertal for salg af Tv2, der dog også efter et salg skal levere public service.

- Danmarks Radio skal fortsat være kulturbærende og det kræver en udvidelse af public service-puljen. Det er for de konservative vigtigt, at DR også i fremtiden kan producere og sende programmer, der både er oplysende og uddannende, bemærkede Naser Khader.

Kød fra grillen

Efter Naser Khaders indlæg, serverede Line Vanggaard Pedersen kød fra grillen.

Hun havde lige slagtet en kalv til aftenens besøg.

Omkring 60 deltog i sensommermødet, der blev holdt for syvende gang hos det konservative byrådsmedlem.

- Så man kan vist sige, at det efterhånden er blevet en tradition.

- Vi har hver gang besøg af en landspolitiker, fortæller Line Vanggaard Pedersen. Det er vi ret stolte over.