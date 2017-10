Fra USA til Brønderslev

BRØNDERSLEV: TV-journalisten Johannes Langkilde besøger onsdag 1. november Brønderslev.

Johannes Langkilde er uddannet som journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 2004, og man kender ham først og fremmest som ung studievært på TV2 Nyhederne, men også fra diverse debatprogrammer såvel som dækning af royale begivenheder.

I 2007 vandt Johannes Langkilde Årets tv-talent-pris i 2007 og Billed Bladets læserpris som Årets mandlige tv-vært i 2010, og han nåede at blive en af TV2’s mest populære og bedst kendte studieværter inden han skiftede til DR. Men faktisk lå det slet ikke i kortene, at Johannes Langkilde skulle gøre karriere inden for tv-journalistik, for hans egentlige baggrund er i musikken, som tangentspiller. Han har bl.a. studeret jazz i Frankrig i perioden 1996-1997, og han har da også, ved enkelte lejligheder, givet prøver på sine musikalske evner på tv.

Johannes Langkilde har boet og arbejdet i USA i flere år, og senest har han dækket præsidentvalget og den store politiske overraskelse, nemlig Donald Trump som ny præsident.

- Med afsæt i sine mange erfaringer, reportager og interviews under og efter valgkampen, giver Johannes Langkilde sit professionelle bud på, hvad valget af Trump som præsident kommer til og allerede har betydet for USA’s befolkning og resten af verden, fortæller formand for Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole, Marianne Nellemann.

Der kan købes billetter på støttekredsens hjemmeside.