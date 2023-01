Frækt tricktyveri gik ud over 66-årig med ketchup på frakken

BRØNDERSLEV:Nordjyllands Politi får jævnligt anmeldelser om såkaldt tricktyverier, hvor tyven har held til at aflede en persons opmærksomhed og stjæle værdier fra vedkommende imens.

Seneste eksempel er fra Brønderslev. Ved middagstid onsdag blev en 66-årig kvinde kontaktet ved sin bil uden for Føtex.

Her fortalte en mand - på et ukendt, udenlandsk sprog - at kvinden havde ketchup på frakken.

- Og det havde hun faktisk også, fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpolitiet i Frederikshavn.

Kort efter henvendte manden sig igen til kvinden - denne gang for at spørge, om hun kendte noget til sygehuset i Brønderslev.

Kvinden er usikker på, hvilket sprog manden talte. Men hun kunne dog forstå, hvad han spurgte om og prøvede at hjælpe ham.

- Men senere opdagede hun så, at der var blevet hævet på hendes betalingskort to gange i Brønderslev og én gang i Føtex i Aalborg. Det var sket kort tid efter, fortæller Peter Skovbak.

Han opfordrer folk til at tage sig i agt, når de får henvendelser fra personer, de ikke kender.

- Tricktyverier er noget, vi ser jævnligt. Der kan så være små nuancer og forskelle i de metoder, der bruges, konstaterer politikommissæren.

I sagen fra Brønderslev er det uvist, om tyven havde smurt ketchup på kvindens frakke, eller om det var en tilfældig anledning til at henvende sig til hende. Skulle nogen have været vidne til episoden eller kende noget til manden, vil politiet gerne høre om det på telefon 114.