Freja fra Brønderslev overraskede stort: Med dobbelt DM-guld blev alle konkurrenter sat på plads

BRØNDERSLEV:Den nordjyske mountainbike-rytter 15-årige Freja Dissing Andersen fra Brønderslev blev denne weekend dobbelt danmarksmester i MTB. Mesterskaberne blev afviklet i Rold Skov.

Ifølge Henriette Dissing Andersen, der er mor til den dygtige MTB-rytter, var forventningerne ikke specielt høje, inden weekendens mesterskaber.

- Freja sikrede sig godt nok en sølvmedalje sidste år efter en hård spurt til sidst, og derfor havde hun selvfølgelig også et mål om at prøve at blive danmarksmester i år. Men hele foråret har hun døjet med en overbelastningsskade i knæet, og derfor var forventningerne ikke så høje.

Men det blev altså til hele to guldmedaljer i U17-klassen.

- Det er jo fuldstændig overvældende og langt bedre, end vi havde turdet håbe på. Der er ikke så voldsomt mange deltagere i Frejas årgang, men de, der er med, er utroligt stærke. Så Freja var oppe mod nogle superstærke ryttere, fortæller Henriette Dissing Andersen.

Smadrede favoritterne

Mountainbike-rytterne kører i to forskellige discipliner. Lørdag var det XCO, hvor der i en hel time køres på en 4,8 kilometer rundstrækning.

Efter de 60 minutters anstrengelser kørte Freja Dissing Andersen i mål som en klar nummer et - med et minut ned til århusianske Smilla Glud på andenpladsen.

Tre minutter efter Brønderslev-pigen kom favoritten Sara Kallestrup fra Randers ind på tredjepladsen. Sara Kallestrup har førertrøjen i Shimano-ligaen - og er desuden dobbelt dansk mester i cykelcross.

På fjerdepladsen i disciplinen XCO kom den forsvarende danske mester, Kamma Bergholt fra Varde Cykelklub.

Gentog kunststykket

Søndag skulle MTB-rytterne så dyste endnu en gang i Rold Skov, og her var det i "short track" - eller XCC. Her skal rytterne køre i cirka 20 minutter på en reduceret rute, som er cirka en kilometer lang.

- Der var selvfølgelig lidt tunge ben fra den foregående dag, og desuden var Freja ekstra nervøs, fordi hun gerne ville vise, at det ikke var et tilfælde, at hun havde vundet om lørdagen, forklarer Henriette Dissing Andersen.

Men da først rytterne kom på cyklerne, så viste Freja Dissing Andersen endnu en gang, at hun havde masser af gejst og kampvilje - og endnu en gang kørte hun alene over målstregen.

Freja Dissing Andersen kom ind i tiden 22 minutter og 54 sekunder, mens Smilla Glud endnu en gang snuppede sølvet. Hun var 29 sekunder efter sin nordjyske konkurrent.

Sara Kallestrup fra Randers fik også endnu en tredjeplads med tiden 24 minutter og 18 sekunder.

Freja Dissing Andersen kører til daglig i klubben MTB Racing Nord. Den næste store udfordring for hende er ungdoms-EM i Schweiz. Det finder sted 2. til 6. august.