BRØNDERSLEV: Fremtidens Brønderslev. Det er temaet onsdag aften, hvor der er vælgermøde/debatmøde på Restaurant Hedelund i Brønderslev. Det er borgerforeningen Borger9700 der har inviteret alle partier til at give deres bud på fremtidens Brønderslev.

Midtbyen, markedsføring, turismen, skolerne, ældreområdet og detailhandelen, er nogle af de emner, der er sat på dagsordenen.

- I borgerforeningen Borger9700 er vi optaget af vores by, Brønderslev. 35 procent af kommunens indbyggere er bosiddende i området 9700, så borgerne har faktisk ret stor indflydelse på, hvordan det kommende kommunalvalg 2017 skal udforme sig, og hvem der skal styre vores kommune efter valget, siger formand for Borger9700, Jens Tofting.

- I Borger9700 har vi konsekvens og vedvarende arbejdet for at sikre udvikling til vores by. Både gennem talrige lokale arrangementer, men også gennem deltagelse i en debat om, hvad vi gør for at sikre en spændende midtby med udviklingsmuligheder.

- Vi hilser et byggeri på Banegårdspladsen velkommen. Derfor skal vi - sammen med borgerne - være oppe på mærkerne og give udtryk for, hvad vi vil med pladsen.

- Derfor håber vi inderligt, at mange lokale borgere vil møde op til vores vælgermøde onsdag, og afkræve politikerne et svar på, hvordan de ser udviklingen i Brønderslev i de kommende år.

Hvad vil politikerne gøre for at sikre, at personer vil bosætte sig i vores kommune? Hvad vil politikerne gøre for at sikre øget udvikling af moderne former for turisme?

- Vi glæder os til at vi - og borgerne - kan stille disse og mange andre spørgsmål til politikerne, bemærker Jens Tofting.

Det var Borger9700, der i sin grønne ungdom for fire år siden, tog initiativ til et debatmøde på Nordjyllands Idrætshøjskole, hvor debatten om Banegårdspladsen blev skudt i gang.

- Nu, fire år efter, kan vi så se, at projektet med blandt andet Svend Aage Christiansen A/S er på vej mod at blive realiseret.

Vælgermødet benævnes også skiftedag. Det er en følge af, at 1. november i gamle dage var skiftedag for mange ansatte i specielt landbruget.

- Vi håber også, at denne dag vil være en "skiftedag" for vores bys udvikling, siger Jens Tofting med et smil.

Deltagerne i debatten er Klaus Riis Klæstrup, Venstre, Arne M. Jensen, Socialdemokratiet, Henning Jørgensen, SF, Bjarne Axelsen, Radikale Venstre, Karsten Frederiksen, Konservative Folkeparti, Steen Søgaard Petersen, Borgerlisten og Asger Nielsen, Alternativet. Ordstyrer er journalist Hans Otto Delfs.

Mødet er klokken 19 på Restaurant Hedelund i Brønderslev.