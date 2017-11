Fremtidens midtby

BRØNDERSLEV: Der har gennem de seneste tre et halvt år år været arbejdet aktivt med udviklingen af Banegårdspladsen i Brønderslev.

- Nu begynder det første konkrete projekt for "Fremtidens Banegårdsplads" at tegne sig, fortæller formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

Efter indstilling fra teknik- og miljøudvalget har økonomiudvalget efterfølgende behandlet ansøgningen om igangsætning af planlægning for et nyt stort byggeprojekt på de grunde, der i dag huser retsbygningen og PostNord.

Der er igangsat en planlægningsproces, der indledes med en fordebat og et borgermøde. Brønderslev Kommune inviterer derfor alle interesserede til borgermøde om "Fremtidens Banegårds-plads" i dag i kantinen på rådhuset.

På borgermødet vil Svend Aage Christiansen A/S og boligselskabet Domea vise deres nye bolig- og detailhandelsprojekt.

Brønderslev Kommune vil desuden benytte lejligheden til at få kickstartet arbejdet med en helhedsplan for Banegårdspladsen.

- Det er vigtigt, at "Fremtidens Banegårdsplads" bliver byens plads og helhedsplanen skal derfor udarbejdes i samarbejde med byens aktører, siger Karsten Frederiksen.

På borgermødet vil Borger9700 derfor fremvise netop deres fremtidsvisioner for pladsen.

- Der er også mulighed for at komme med forslag og idéer til planprocessen i perioden fra 8. november til 8. december, og vi lytter gerne, siger planlægger Tine Astrup Jakobsen. Forslag og idéer skal indsendes til Brønderslev Kommune - og muligt gerne via kommunens digitale planportal.

- Fordebatten er placeret straks i høringsperioden, idet planarbejdet ønskes færdigt allerede i sommeren 2018, så det skal tempo på fra starten, siger Karsten Frederiksen. Dette bliver således startskuddet til en række af borgermøder.