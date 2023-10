Friskole har fundet sin nye leder

Sidste år ansatte Nørreådal Friskole nord for Brønderslev Annette Helmer som ny skoleleder, men parterne vinkede farvel til hinanden efter mindre end et år.

Nu oplyser friskolens bestyrelse på facebook, at man har fundet en ny skoleleder, der tiltræder 15. november.

Det drejer sig om Jan Kokholm, der kommer fra en stilling som institutionsleder i Brønderslev.

- Han glæder sig til at lære jer alle at kende og blive en del af vores skønne sted, lyder det blandt andet fra bestyrelsen, der også oplyser, at forældre og elever skal til at lære navnet på en ny skolesekretær, idet Britta Djernæs har fået nyt job og stopper på friskolen ved udgangen af oktober.

Ny skolesekretær bliver Lotte Toft Juhl.