Friskole lukket ned efter coronaudbrud: 13 personer smittet

AGERSTED:Et større smitteudbrud har ramt Agersted Friskole, hvor i alt 13 personer er testet positive for corona. De smittede fordeler sig på syv elever, fem lærere og en ansat på skolen.

Smitten er indtil videre registreret blandt skolens 6. og 8. klasse, som hen over weekenden fik besked på ikke at møde i skole mandag.

Flere lærere blev i løbet af mandagen testet positive. Derfor valgte Agersted Friskole mandag at lukke skolen ned for alle 150 elever, det oplyser skolens leder, Meiner Østergaard.

- Vi har lukket alt ned for at være sikker på, at smitten ikke breder sig til hele skolen. Der er en del søskende på de forskellige årgange, og derfor tager vi ingen chancer.

- Det tyder på, at vi har inddæmmet smitten til de to klasser, men det eneste rigtige var at lukke skolen ned, så vi forhåbentlig kan få kontrol med smitten på en uge, siger Meiner Østergaard.

Alle lærere og nærkontakter på skolen har været igennem første test, men mangler fortsat at få foretaget den obligatoriske test på dag seks.

- De fleste har været igennem den anden test i weekenden, og hvis alle tester negative der, så håber jeg, at vi har nogle klasser, som kan vende tilbage mandag eller tirsdag.