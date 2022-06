Fritid: Uddeler en million kroner - og du kan søge nu

BRØNDERSLEV:Foreninger og borgere i Brønderslev Kommune kan se frem til, at der til september uddeles en million kroner til at understøtte etablering af faciliteter på fritidsområdet. Midlerne er afsat af byrådet ved budgetforhandlingerne i 2021 og fritids-, kultur- og turismeudvalget har netop åbnet for ansøgninger til de nye midler.

Udvalget har netop besluttet, at den ekstra million kroner til faciliteter på fritidsområdet skal have et særligt fokus på nye aktiviteter. Derfor er 0,5 millioner kroner reserveret til initiativer der understøtter nye aktiviteter.

- Borgernes fritidsliv er i rivende udvikling. Der kommer hele tiden nye aktiviteter og nye organiseringsformer til. Vi har et foreningsliv der er rigtig dygtige til at fange nye tendenser og udvikle nye aktiviteter. Det vil vi gerne understøtte politisk – derfor får netop nye aktiviteter et særligt fokus i den nye pulje, siger formanden for fritids-, kultur og turismeudvalget Steen Søgaard Petersen.

Det annonceres på Brønderslev Kommunes hjemmeside, hvordan man kan søge om at få del i midlerne.