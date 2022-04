Frivillige borgere er klar til at hjælpe på asylcenter

DRONNINGLUND:Der var god stemning og stor interesse for at høre mere om de ukrainske flygtninge, der i den kommende uge bliver indkvarteret på det tidligere sygehus i Dronninglund.

Brønderslev Kommune og Asylcenter Vesthimmerland, der etablerer og driver centeret i Dronninglund, havde inviteret til borgermøde på skolen onsdag aften, og over 100 borgere var mødt op. Og af dem meldte godt 30 frivillige sig til at hjælpe flygtningene godt på vej.

Kort ophold på centeret

De mange flygtninge, der kommer til Dronninglund, er kvinder og børn. Og fælles for dem er, at deres ophold på asylcenteret formentlig bliver ganske kortvarigt. De ukrainske flygtninge sørger opholdstilladelse i Danmark med en særlov i ryggen, og hermed bliver sagsbehandlingstiden afkortet betragteligt.

- Den her opgave er anderledes, end den vi har været vandt til, for sagsbehandlingstiden er så kort. De mennesker, der kommer ind på asylcenteret mandag, er her formentlig ikke længere om en måned. Så har de fået opholdstilladelse og er flyttet ud i landets kommuner, og så er der kommet nye ind, sagde Lars Vestergaard, der er centerleder.

Han forventer, at de første 150 ankommer mandag og lige så mange følger efter tirsdag.

- Der kommer mange kvinder og endnu flere børn. Så man kan forvente en del glade børnestemmer og forhåbentlig latter ved sygehuset det næste stykke tid.

- Der bliver hurtigt skiftet ud. Derfor skal vi lave aktiviteter på centeret - især for børnene. Børn kan ikke nå at blive medlem af fodboldklubben eller gå i SFO. Og derfor får vi brug for frivillige til at hjælpe på centeret, sagde Lars Vestergaard.

Oplevelser - mens de er her

Henrik Bo Rasmussen er frivillig-koordinator for Asylcenter Vesthimmerland, og lokalt i Dronninglund bliver Elisabeth Skak Øgaard tovholder.

Henrik Bo Rasmussen sagde på borgermødet, at det bliver en udfordrende opgave at være frivillig på asylcenteret, netop på grund af den store gennemstrømning.

- Man skal ikke forvente, at man når at få et specielt nært forhold til beboerne, og det er ikke sandsynligt, at de kommer til at bo her i kommunen. Men vi vil gerne give dem så mange oplevelser som muligt, mens de er her.

Der er blandt andet planer om at lave legestue for børnene samt en tøjshop og en strikkecafé på centeret.

- Aktiviteterne kan foregår på centeret, men det kan også være aktiviteter ud af huset. Og vi vil gerne have ideer fra jer.

Henrik Bo Rasmussen understregede, at man ikke bare må gå ind på asylcenteret og kontakte beboerne.

- Vi betragter centeret som beboernes hjem. Og vi vil gerne styre og koordinere det frivillige arbejde.

Børnene vil også hjælpe

Tinna Juul fra Dronninglund er mor til to på 9 og 10 år. Hun var mødt op for at høre mere om de ukrainske flygtninge, der er på vej til Dronninglund.

- Jeg vil også gerne høre, hvad vi kan bidrage med som samfund.

- Jeg har to børn hjemme, som også gerne vil bidrage. Hvis jeg skal hjælpe i tøjshoppen, kan børnene jo godt være med og hjælpe til. De har også en interesse i at hjælpe andre, tilføjede Tinna Juul.

Mor og datter - Randi Nyby og Eva Nyby - fra Dronninglund meldte sig også som frivillige, da borgermødet var forbi.

Eva har en arbejdskollega, der er frivillig i Vrå og har talt godt om opgaven.

- Så nu tænkte vi, at vi også vil hjælpe til. Jeg arbejde i en vuggestue og vil gerne hjælpe med aktiviteter for børnene, sagde Eva.

- Jeg vil også gerne lave aktiviteter med børnene, og så har jeg desuden skrevet strikkecafé på listen, tilføjede Randi.