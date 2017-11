Frivillige fyret fra genbrugsbutik

BRØNDERSLEV: Frivillige fra Kirkens Korshær sidder tilbage skuffede og sårede. De er blevet fyret, men har ikke fået en grund fra genbrugsbutikkens ledelse, udover at der var samarbejdsproblemer.

De blev for godt en måned siden enkeltvis ringet op af leder af butikken, der kunne fortælle, at de var fyret. Det er hele fredagsholdet, der er tale om. De frivillige har været tilknyttet genbrugsforretningen i op til 11 år. Sammenlagt har de seks virket i 36 år i butikken.

- Vi sidder tilbage med en meget mærkelig fornemmelse, for vi har ikke fået at vide, hvad der er sket, fortæller Inger Mølgaard, der dog selv har sagt op i skuffelse over nogle af forholdene i butikken.

- Vi lavede reoler og stillede en masse bøger frem for at øge salget. Men kort tid efter, da vi kom i butikken igen, var reolerne væk.

På et tidspunkt kom vi med en række forslag til øgede indtægter, blandt andet at holde butikken åben til Store Brønderslev Marked, men hørte intet fra butikkens ledelse, fortæller fredagsholdet.

Ris i stedet for ros

- Da der havde været et pænt salg, blev jeg ringet op af koordinatoren. Jeg troede, at vi skulle have ros, men i stedet fik vi at vide, at vi ikke skulle gøre en indsats for bøgerne. Det var der andre til.

- Flere gange har vi bedt om et møde, men det har været svært at finde et tidspunkt. Butiksledelsen fastsatte så en dato. Men da vi var tre, der var forhindret, kunne det ikke gennemføres.

- Flere gange har vi sagt, at vi jo kunne træffes fredag, da vi er fredagsholdet. Men det kunne ikke lade sig gøre.

- I stedet for et møde fik vi så fyresedlen.

Der har været møde med en konsulent fra Kirkens Korshær.

- Her håbede vi på forståelse, men efter at konsulenten havde talt med butiksledelsen, var svaret samarbejdsproblemer, der åbenbart havde stået på i over et år, men stadig ingen begrundelse.

Uforstående

- Vi har snakket med mange inden for området. De forstår ikke fyringerne.

- I butikken ved man åbenbart besked om baggrunden, for rygterne går stærkt. Vi har konfronteret ansatte med disse rygter, men de vil ikke snakke med os.

- Det er kedeligt, at vi ude i byen skal høre om vores fyring, når vi ikke kan få noget at vide, siger fredagsholdet.

I forbindelse med fyringerne fik de frivillige at vide, at de kunne blive tilknyttet andre genbrugsbutikker.

- Vi er bestemt ikke fejlfri, men en åben dialog over en kop kaffe ville være at foretrække frem for denne tavshed.

- Det har været en meget slem oplevelse, som vi gerne ville have været foruden. Vi har alle været utroligt glade for at arbejde i butikken. Synd, det ender på denne måde.

Lederen af Kirkens Korshær i Aalborg og Brønderslev, Jonas Jakobsen, fortæller, at der har været nogle uoverensstemmelser, der har ført til, at samarbejdet er afbrudt.

- I en genbrugsforretning med flere end 50 personer er der visse spilleregler, der skal følges, og det mener butiksudvalget ikke, at fredagsholdet har gjort i det omfang, det er påkrævet, fortsætter han.

- Når der er så mange personer, kan der forekomme uoverensstemmelser, og det må der så være en dialog omkring og handles på.

- Det er mit indtryk, at der er et velfungerende og engageret mandskab i forretningen, der har et godt salg, og som støtter blandt andet Kirkens Korshærs Fristedet i Nørregade i Brønderslev, fortæller Jonas Jakobsen.