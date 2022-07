Frivillige gør klar til festival med bæredygtighed, biodiversitet og fødevarer i fokus

BRØNDERSLEV:Dronninglund Turistforening, FN-forbundet i Nordjylland og Borger 9700 er i gang med planlægningen af bæredygtighedsfestival 2022, som finder sted fra 25. august til 5. september, og hvor der i år kommer en række ting i fokus - herunder biodiversitet, landbrug, transport og fødevarer.

Det oplyser Borger 9700 i en pressemeddelelse, hvor de skriver:

- Det bliver mere og mere påtrængende, at vi sætter tempoet for omstillingen i vejret. Vi sakker bagud i forhold til det, der er nødvendigt. Det er derfor meget vigtigt at Brønderslev Kommune forstærker sine i forvejen stærke satsninger på energi, transport og klima/miljø. Det er også nødvendigt at fremme bevidstheden om alvoren af problemerne og løsningsmodellerne hos befolkningen i Brønderslev Kommune.

En arbejdsgruppe står i spidsen for arbejdet med at få årets festival op at stå.. Gruppen beståer af Jens Tofting (formand for Borger 9700, Finn Verner Jensen (Borger 9700), Gitte Vall (formand for Dronninglund Turistforening), Runa Christensen, (Dronninglund Turistforening) og Holger Hansen, (FN-forbundet Nordjylland/ Borger 9700).

Der bliver en række konkrete arrangementer i hele kommunen, som man kan komme til.

Det er blandt andet en energidag med fokus på affald og bæredygtigt byggeri.

Der bliver også flere oplæg, blandt andet vil en arkitekt fortælle om bæredygtigt byggeri, og der er besøg fra Molslaboratoriet, som vil fortælle om insekter og biodiversitet.

Der er også planer om et arrangement med rådgivning om varmepumper, solceller og ladestandere til el-biler. Og der bliver et arrangement med debat om grønne gymnasier.

Festivallen byder også på et åbent hus på en gård ved Flauenskjold, hvor man blandt andet kan høre om løg, blomster, fugle og insekter med fokus på biodiversitet.

Der bliver også flere spis-sammen arrangementer, det bliver blandt andet på Café Cox, hos Landbo Nord og på Dorf Mølle.

Der bliver seks temaer for bæredygtighedsfestivalen i 2022:

- Bæredygtigt byggeri (DGNB certificeret byggeri) og klimatilpasning af eksisterende byggeri

- Biodiversitet og vild natur: Vi sætter spotlys på vigtigheden af mere biodiversitet og dets betydning for miljøet i Brønderslev kommune. Vi vil fokusere på Brønderslevs deltagelse i konkurrencen ”Vild Natur”. Det vil ske gennem samarbejde med forskere, gode eksempler fra f.eks. Hjørring Kommune og fremvisning af, hvordan mere vild natur ser ud og betyder for det lokale miljø.

- Landbrug: Hvilken betydning har landbruget for udledningen af drivhusgasser, og hvordan kan landbruget blive mere bæredygtigt og samtidigt producere de nødvendige fødemidler?

- Transport: Hvordan kan vi mindske miljøbelastningen fra transport, og hvordan kan kommunen bidrage til den nødvendige omstilling?

- Fødevarer: Vi vil fokusere på, hvordan fødevarer kan produceres og bruges forsvarligt. Vi vil også afholde spis sammen arrangementer.

- Energi: Vi vil undersøge, hvordan produktionen af energi kan blive mere bæredygtigt. Herunder vil vi se på, om vi skal revurdere atomkraft, og hvordan vi får en endnu mere bæredygtig produktion af fjernvarme.

Man kan læse mere om festivallen og de forskellige arrangementer på bæredygtighed-vendsyssel.dk

Det er syvende gang, at festivalen afholdes.