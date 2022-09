Frivillige har bygget samlingshus med gigantisk festlokale, gennemtænkt bar og kæmpe storskærm

MANNA-THISE:En kæmpetyk foldevæg, der kan få festlokalet til at passe til antallet af gæster, en bar på hjul, et stort køleskab, som kan fyldes bagfra ude fra køkkenet og en storskærm på ikke mindre end 21 kvadratmeter, som kan vise landskampe, sponsornavne og meget andet.

Der er tænkt over detaljerne i det nye Manna-Thise Samlingshus, som frivillige nu lægger sidste hånd på frem til indvielsen 24. september - der mangler fx lige en glasvæg rundt om terrassen.

Samlingshuset er bygget med frivillig arbejdskraft, og det er tredje gang, borgerne i Manna-Thise står sammen om et stort byggeri - Samlingshuset er bygget sammen med Manna-Thise Multihus, som stod færdigt i 2007, og siden blev det udbygget igen, denne gang med et fitnesscenter. I efteråret 2019 påbegyndte man den tredje udvidelse af multihallen, Samlingshuset, som man snart kan indvie.

Der er plads til mange kolde drikkevarer i det store køleskab, som vender ind mod festlokalet, men kan fyldes op ude fra køkkenet af. Der burde være mulighed for at sikre forsyninger til fester i alle størrelser. En bar på hjul kan rulles hen og stå foran kølskabet. Foto: Torben Hansen

Jens Thomsen, som er formand for Manna-Thise Multihus, og Jørgen Sloth, er nogle af de frivillige i det store hold af lokale folk, som har lagt mange timer i byens byggeri. De kommer hver dag.

- Det er ikke hver dag - det er hver eneste dag, smiler Jørgen Sloth, der kan lide at gå og være fælles med de andre frivillige om at bygge noget.

Han gør det simpelt hen, fordi han har lyst til det.

- Jeg kan også godt lide at gøre noget for andre og at være med til, at vi kan få en hel masse herude, siger Jørgen Sloth, der er pensionist og har været med til at bygge på multihuset igennem 15 år, siden han som 60-årig stoppede med at arbejde.

- Så har jeg været her hver dag siden. Jeg nyder at gå heroppe. Det sidder bare i mig, at jeg skal af sted hver dag, slår han fast.

Jørgen Thomsen nyder at komme og være med til at bygge - det ligger i ham, at han skal af sted hver dag. Bag ham ses den meget store storskærm, hvis størrelse ikke tælles i tommer med i kvadratmeter - 21 kvadratmeter er den, og her kan man fx se landskampe sammen. Foto: Torben Hansen

- Vi hygger os heroppe, oplever Jens Thomsen, der er glad for at være sammen med de andre frivillige.

- Vi har aldrig haft en eneste dag, vi har skændtes heroppe. Aldrig. Der er aldrig et ondt ord i mellem os, fortæller han.

Jens Thomsen har selv spillet fodbold i Thise, siden har var seks år gammel, og han nyder at møde nogle af de gamle fodboldkammerater, han har kendt hele livet, og de har mulighed for at mødes og snakke over en øl eller en sodavand på terrassen.

Terrassen langs det ny byggeri er også gennemtænkt - her er der udsigt over fodboldbanen, mens dagplejerne, som også er huset, kan bruge det overdækkede areal, når de små børn skal stå udenfor i læ og sove i barnevogn.

Folk med nyttige evner

Hverken Jens Thomsen eller Jørgen Sloth er håndværkere, men i bestyrelsen for multihuset er folk med forskellige evner, som også lægger mange timer i byggeriet - den tæller blandt andet en elektriker, en VVS'er og en tømrer. Så mens andre har det faglige overblik, så kan Jens Thomsen og Jørgen Sloth få at vide, hvad der skal gøres.

- Og så gør vi det, siger Jens Thomsen.

Også Inge Løgtholt har brugt mange timer på huset - det foregår mere bag kulisserne, hun er foreningens kasserer.

Inge Løgtholt er kasserer i foreningen - og hun bruger hver dag tid på byens fælles byggeprojekt bag kulissen. Foto: Torben Hansen

Huset kan fx bruges til foredrag og kulturarrangementer og spis-sammen fester i byen - og meget andet.

- Her kan man holde alle borgernes fester og alle livets fester. Barnedåb, begravelser og alt der i mellem, opsummerer Inge Løgtholt.

Jens Thomsen viser her, hvordan de to store foldevægge kan dele festlokalet ind i størrelser - det første er 123 kvadratmeter, det midterste 101 og det tredje er også 101. Så kan man tilpasse størrelsen til antallet af gæster - eller tage alle tre rum i brug som et kæmpe rum, hvis det er en virkelig stor fest. Foto: Torben Hansen

De mange gennemtænkte detaljer i byggeriet kommer ikke alle fra en og samme idérige person - det er mere noget, som de mange frivillige når frem til i fællesskab.

- Det er egentligt lidt sådan, at det ene tager det andet, siger Inge Løgtholt, der betegner det som en holdpræstation.

Byen har været fælles om at få huset op at stå.

- Ellers kunne det ikke lade sig gøre heller.

Storkøkken og boldrum

Det er lagt mange timer i byggeriet. Trægulvet er omhyggeligt lagt i sildebensmønster, og byggeriet rummer også et meget stort køkken, så der kan laves mad til festerne.

Der er plads til at lave en del mad i det ny køkken. Foto: Torben Hansen

Det ny byggeri rummer også et par værelser, hvor gæster til fremtidige fester kan overnatte - der kunne jo være nogen, der kom langvejs fra.

Kommer der gæster langvejs fra til festerne, så er der mulighed for at bruge de nye værelser, der er blevet bygget. Foto: Torben Hansen

De frivillige er også i gang med en ekstra bygning - det er et boldrum og et sted, hvor de frivillige i byens green team kan holde til. Det er et hold frivillige mænd, der hver uge mødes om praktiske opgaver - og kræfter i byen har netop søsat et white team, hvor kvinder kan samles om frivillige opgaver i boldgaden rengøring, optælling, pyntning og plantning.

Manna-Thise Multihus og Samlingshus Foreningen Manna-Thise Multihus og Samlingshus står bag byggeriet. Det nye byggeri er på 840 kvadratmeter og rummer festlokaler, køkken, soveværelser, mødelokale, som dagplejen også kommer til at bruge. Desuden bygger man et fritliggende hus til bolde og til byens teams af frivillige, der står for forskellige opgaver i hverdagen. Totalt set kommer man op på omkring 3600 kvadratmeter under tag inklusiv multihuset, som man blev færdig med at bygge i 2007, og som også rummer idrætsforeningens klubhus, samt fitnesscentret, som var byens andet fælles byggeprojekt, som stor klar i 2011. Flere andre lokale foreninger har aktiviteter i multihuset, herunder dagplejen, Lokalhistorisk Arkiv og badmintonklubben. Det ny Samlingshus står i 7-8 millioner kroner. Det finansieres med hjælp fra fonde, lån og borgerdonationer, og så har foreningen indskudt en egenfinansiering på tre millioner. Foreningen har ikke så mange udgifter til drift, da der ikke er ansat nogen halinspektør, og stedet drives med frivillig arbejdskraft. Det bor cirka 1000 mennesker i og omkring Manna-Thise. VIS MERE

Indivielsen af Samlingshuset kommer til at foregå 24. september, hvor der er Åben Landsby. Her kan man blandt andet møde ejendomsmæglere, der kan fortælle om muligheden for at bosætte sig i området, og husets foreninger holder åbent, ligesom lokale virksomheder udstiller, underholdning med kirkekoret og der er fodboldkampe på baneanlægget.

Om aftenen er der fest i de nye festlokaler med buffet, levende musik og dans.