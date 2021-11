Frivillige klæder Brønderslev på til jul

Brønderslev midtby er på det seneste blevet klædt i juletøjet frem mod den store Go’ Aften Brønderslev med besøg af Julemanden på torsdag.

Og der er en hel del nyt julepynt og julebelysning i byen i år, efter at både private og flere fonde har støttet projektet.

Det praktiske arbejde med at få de store mængder julepynt hængt op bliver lavet af frivillige. Her er Evald Madsen og Bo Christensen nogle af dem, der tager en tørn.

De har blandt andet været med til at hænge 26 nye store julekranse med hjerter og lys op i Bredgade - det er noget af alt det nye julestads, som er ankommet til Brønderslev fra Polen i en 40 fods container.

- Det gamle hænger oppe i Algade. Det her og det i Mejlstedgade er nyt, fortæller Bo Christensen.

De er begge frivillige og klar på at yde en indsats - og det kan godt være lange dage.

- I går var jeg her fra 7.30 til 17.30, fortæller Bo Christensen.

Evald Christensen er glad for at være med til at klæde Brønderslev på til jul. Han er en del af en gruppe frivillige, der arbejder i Grindsted Plantage, og som også har påtaget sig opgaven med at hænge julebelysning op.

- Jeg kan godt lide at komme ud at røre mig og bruge mine hænder. Så blev jeg spurgt, om jeg ville komme herned, og hele gruppen sagde ja. Så gør vi også en indsats for byen, fortæller Evald Christensen, der også har udtænkt et hejseværk for at gøre det lettere at få de 26 store kranse op.

Handelschef Peter Karstrøm Vagning glæder sig over, at de mange frivillige er klar på opgaven for Brønderslev.

- Det er prisværdigt. Jo mere vi kan stå sammen i byen og rykke i en fælles retning, jo mere kan vi løfte, siger han.

Han tror, at det gør en stor forskel.

- Jeg tror, det har en rigtig positiv betydning, og at det skaber trafik i byen. Det gør, at der bliver yderligere opmærksomhed på byen, og det kommer de handlende til gode, fordi det giver mere kundestrøm. Og det kommer byen til gode med den ekstra julebelysning, mener Peter Karstrøm Vagning.

Det nye julepynt omfatter blandt andet også en selfie-ramme og to store gnomer, der står i Stjernekrydset.

- Det er virkelig noget, der lyser op, siger Peter Karstrøm Vagning.

Indsamlingen af penge til julebelysning i Brønderslev fortsætter - man vil gerne opgradere yderligere til næste år.