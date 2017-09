Frustrationen breder sig

KLOKKERHOLM: Frustrationerne breder sig I Brønderslev Kommune over, at det ikke er lykkedes at lokalisere lugtproblemerne omkring Klokkerholm Skole.

I går satte alle kommunens nøglepersoner sig sammen, for at prøve at finde synderen, men uden held. Nu beder man så lokalbefolkningen om hjælp til at løse gåden omkring lugtproblmerne.

Status på opsporing af lugt fra kloak i Klokkerholm

- Det er selvfølgelig dybt frustrerende, at vi ikke blot nu og her kan finde årsagen til lugtproblemerne, men der bliver arbejdet målrettet på ar løse opgaven, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (k), der samtidig med roser skolens ledelse for den hurtige beslutning om at flytte eleverne, samt finde nye undervisningsformer med så kort varsel.

- Børnenes og naboernes helbred er det væsentligste, og derfor er jeg også glad for, at både arbejdstilsyn og embedslægeinstitutionen er inddraget, siger Karsten Frederiksen.

Lugtproblemerne stammer fra kloakken og trænger ind i såvel huse som skolelokaler. Typisk er lugtproblemerne knyttet til rum med afløb, men de kan også opstå i andre rum.

- Der har været mistanke om gasudslip, har vi også haft naturgasselskabet til at tjekke kloaksystemet og lokaler på skolen, og det kunne konstateres, at der ikke er tale om et udslip af naturgas, siger sagsbehandler ved Brønderslev Kommune Jes Rose Nielsen, der endvidere oplyser, at der er udtaget prøver af spildevandet forskellige steder i kloaksystemet og en luftprøve ved skolen.

I mandags og henover natten til tirsdag er skolens kloaksystem blevet luftet grundigt ud med henblik på at fjerne lugt, der skulle hænge i systemet.

Skolens lokaler er ligeledes blevet gennemluftet.

- Denne opsporingen i det almene kloaksystem fortsætter, fortæller Karsten Frederiksen.

Skulle man få ubehag eller andre symptomer skal egen læge kontaktes. Der følger nærmere orientering, så snart vi ved mere, siger Jes Rose Nielsen, der døgnet rundt følger udviklingen.