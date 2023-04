Frygtede at brand i el-bil ville tage mange timer at slukke

ASAA:Nordjyllands Beredskab var lørdag aften i tvivl om, hvor lang tid det ville tage at slukke en - forholdsvis lille - brand i en bil.

Alarmopkald med "Bilbrand i det fri" er normalt hurtigt klaret, og ofte når en indsatsleder fra beredskabet ikke engang frem til branden.

Men branden mellem Aasa og Hou skabte alligevel panderynker, da der var tale om en el-bil.

I tilfælde, hvor der er brand i el-bilers batteri, er det nemlig nødvendigt at hente en stor specialcontainer, der bliver fyldt med vand, og hvor el-bilen sænkes ned i.

- Heldigvis havde ilden ikke fået ordentligt fat i batteriet inden vi nåede frem, siger Per Hansen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

- Ilden var forholdsvis let at få slukket og vi kunne koble strømmen fra. I de tilfælde, hvor vi må have fat i den specielle container og bilen må stå der i i over 24 timer, er det fordi der er ild i selve batteriet, forklarer han.

El-bilen brød i brand cirka 100 meter øst for adressen Hou Engvej nummer 80.

Det var ejeren af bilen, der selv slog alarm.

- Han har forklaret, at der pludselig stod røg og flammer op fra motorrummet. Hvad der er årsag til branden, bliver derfor op til forsikringsselskabet at finde ud af, siger Per Hansen.