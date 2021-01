Fuld fart frem mod stikket: Op mod 500 ældre ruller ærmerne op i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Telefonen gløder og mailboksen bugner hos Henrik Aarup-Kristensen, direktør for sundhed- og velfærd i Brønderslev Kommune. Han er en af de centrale personer, der sammen med lægernes organisation, PLO og regionen skal få alt til at lykkes, når dørene går op til den store vaccinationsdag i Brønderslev Kommune, søndag 17. januar.

- Jeg har lige nu ikke det præcise tal, men vi har totalt set mellem 400-500 ældre borgere over 65 år, der modtager praktisk hjælp i hjemmet og til egen pleje. Det er dem, vi nu sætter alt ind på at få vaccineret, fortæller Henrik Aarup-Kristensen.

Mange i denne gruppe har brug for transport, for at komme til et af de to vaccinationssteder i kommunen.

- Vi har ringet til alle dem med kørselsordning. Nogle har sagt, at de har pårørende, der vil kunne køre dem. Dem, som ikke har denne eller andre muligheder, skal vi sørge for transport til. Og det er vi i fuld gang med at arrangere, fortæller Henrik Aarup-Kristensen.

- Det er en lidt større logistisk opgave, der ikke er så nem at løse. Men vi har et rigtigt godt samarbejde med både NT og private aktører, så vi skal nok få opgaven løst, understreger Henrik Aarup-Kristensen.

Det er de skrappe krav til håndtering af vaccinen, der gør det nødvendigt at samle borgerne på centrale steder og tidspunkter for at blive vaccineret.

Hører man til i gruppen af ældre borgere over 65 år, der modtager praktisk hjælp i hjemmet og til egen pleje, kan man booke en tid på vacciner.dk - hvis man vel at mærke har fået besked om, at man står for tur for at blive vaccineret. Enten i et brev i e-Boks eller i et fysisk brev, hvis man er undtaget fra elektronisk post.

Formand for Ældrerådet Inger Møller Nielsen er godt tilfreds med, at kommunen simpelthen har ringet de ældre op og fået en snak om situationen.

- Jeg har talt med mange af de ældre, og dem jeg har talt med er glade for, at de er blevet ringet op og spurgt, om de vil vaccineres, og om de har transportmuligheder. Så jeg synes faktisk generelt, at kommunen har tacklet det hele godt indtil nu, siger Inger Møller Nielsen, der nu glæder sig over, at der kan vaccineres endnu flere udsatte ældre.

I kommunen er Henrik Aarup-Kristensen opsat på, at ingen af de ældre kommer til at falde igennem systemet ved en fejl.

- På et senere tidspunkt vil vi gå vores lister igennem for at tjekke, om alle dem i denne gruppe, som gerne vil vaccineres, har haft mulighed for at blive vaccineret, fortæller Henrik Aarup-Kristensen, der også glæder sig over, at flere nu får mulighed for at blive vaccineret.

- Vi er alle sammen glade for, at vi nu er nået hertil, hvor denne gruppe kan tilbydes vaccine. Det er i hvert fald de tilkendegivelser, jeg har fået fra både læger, vores ansatte og de ældre, siger Henrik Aarup-Kristensen.

Vaccinationerne i denne gruppe i Brønderslev Kommune er planlagt med første stik søndag 17. januar mellem 9.00 - 14.00 i Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15 i Brønderslev, samt Dronninglund Hallen, Rørholtvej 18, Dronninglund. Andet stik vil blive tirsdag 9. februar.