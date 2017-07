Fund fra Stentinget udstilles på VHM

KLOKKERHOLM/HJØRRIING: I øjeblikket er der på Vendsyssel Historiske Museum (VHM) en meget interessant udstilling af bl.a. fund fra Stentinget umiddelbart nord for Klokkerholm. I september sidste år var der her et stort anlagt detektorrally, hvor der blev fundet en hel del spændende ting - heriblandt et såkaldt sværdbeslag (i første omgang benævnt "en ring") af guld. Arkæologer fra VHM styrede arrangementet.

Grunden til, at Stentinget blev valgt som stedet til et detektorrally, var, at tidligere fund sandsynliggjorde stedet til at være et handels-, værksteds- og magtcenter. Området omkring Stentinget ligger i Jyske Aas, men områdets åer og bække har aldrig været sejlbare. Heller ikke før i tiden har man kunnet sejle dertil - selvom hårdnakkede lokale myter påstår det, og der er hele 19 km til Limfjorden. Stentinget har altså eksisteret takket være et veludbygget og omfattende vejnet, der har kunnet muliggøre opretholdelsen af bebyggelsens status.

Denne status gør, at man igen i år vil stable et detektorrally på benene. I år bliver det 1. september, og Klokkerholm Skole er stærkt involveret i forberedelserne hertil.

Men frem til søndag 16. juli kan man altså se den unikke særudstilling "Guld - Magt og Slægt" på VHM i Hjørring, og her er som nævnt flere af de interessante fund fra Stentinget repræsenteret.