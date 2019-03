Gadekæret endelig på vej

Ø. BRØNDERSLEV: Onsdag morgen blev det første officielle spadestik til det nye gadekær ved Øster Brønderslev kirke taget.

En begivenhed, som de lokale foreninger og politikere havde set meget frem til.

- Det har været fantastisk at være med i processen. Vi ser frem til det grønne område med mange hyggekroge. Nu laver kommunen meget af den, men vi skal have indflydelse på, hvad der skal være i den, sagde Birgit Søndergaard, næstformand i Borgerforeningen.

Hendes store glæde var også at spore hos de andre talere, som var inviteret denne dag. Spadestikket blev foretaget i samarbejde mellem Pia Christensen fra Menighedsrådet, Peter Stecher fra Ungdomsskolen, Birgit Søndergaard fra Borgerforeningen, teknik- og miljøudvalgets formand Karsten Frederiksen (K) og borgmester Mikael Klitgaard (V).

Borgmesteren var hurtig til at spotte billig og effektiv arbejdskraft iblandt de fremmødte.

- Først vil jeg starte med at spørge, om jeg kan købe den hund? Den ser ud til at være god til at grave sokler, sagde Mikael Klitgaard med et grin, som også spredte sig blandt de fremmødte.

Han talte derefter om den positive udvikling, som sker i kommunen for tiden, og han var glad for, at der nu også kom både gadekær og flere boliger til Øster Brønderslev.

- Om en måneds tid skulle grundene gerne blive udbudt, sagde Mikael Klitgaard.

Der er tale om 10 grunde til beboelse, som vil blive udstykket i nærmeste fremtid i forbindelse med jorden, som gadekæret dækker over.

Karsten Frederiksen lagde ikke skjul på ærgrelsen over, hvor lang en proces, der havde været forud for dagens spadestik.

- Vi ventede på, at Fredningsnævnet efter utallige måneders granskning og efter modtagelse af 22 print af projektet kunne beslutte sig, sagde Karsten Frederiksen.

Men den endelige beslutning og tilladelse kom i sidste uge, og materielgården har siddet klar lige siden til at gå i gang.

Karsten Frederiksen ser frem til, at gadekæret nu endelig bliver en realitet, og han er godt klar over, det blev lovet klar noget før, det sker i realiteten.

- Vi graver altså nu. Borgmesteren er med for at udbyde et særdeles godt boligprojekt med faste pladser på kirkebænkene, direkte leverancer fra købmanden og lige op ad gadekæret. Det bliver et fantastisk sted at bo, sagde Karsten Frederiksen.