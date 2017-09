Gamle campingvogne på Døvlingvej

BRØNDERSLEV: Beboerne i området omkring Spejderhytterne på Døvlingvej i Brønderslev har de seneste dage kunnet konstatere, at der står to campingvogne og en to-hjulet påhængstrailer i vejkanten ud for hytterne.

Den ene campingvogn er uden nummerplade, men har haft politiets minestrimmel påsat. Den anden campingvogn er udstyret med nummerplade. Det samme var traileren, der dog nu er fjernet.

Morten Bruun Jacobsen fra FDF-kredsen i Brønderslev, udtaler at kredsen intet kender til køretøjerne eller deres ejere.

- De stod blot i vejkanten en dag, fortæller han.

Hvis nogen kender til køretøjerne, er man velkommen at kontakte Brønderslev Politi på telefon 114. tex