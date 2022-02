Gasudslip fra morgenstunden gav anderledes start på dagen for naboer

BRØNDERSLEV:Det blev en noget anderledes morgen for nogle af beboerne på Jerslevvej i Brønderslev lige overfor byggepladsen, hvor en naturgasledning blev gravet over og forårsagede et gasudslip.

Trine Fuglsang skulle have været på arbejde, men så hørte hun en del udrykning, som stoppede lidt brat udenfor.

- Jeg gik ud, og så lugtede det bare af gas. Så kom der to fra Falck af og sagde, at vi skulle rømme huset, fortæller Trine Fuglsang.

Derpå gik hun ud i kulden og frøs, men fik en kop kaffe af en nabo længere nede ad vejen. Senere på morgenen fik hun melding fra Falck om, at hun nu godt måtte gå ind i huset igen.

Trine Fuglsang måtte rømme sit hus mandag morgen, men kunne senere samme morgen vende tilbage igen. Foto: Claus Søndberg

- Jeg fik at vide, at jeg skulle lufte rigtigt godt ud, fortæller Trine Fuglsang, der ikke kunne lugte noget indenfor.

Sådan som hendes hus ligger, var hun lige i centrum for morgenens begivenheder i Brønderslev. Jerslevvej var en overgang spærret af, og der blev arbejdet lige på den anden side af vejen på byggepladsen, hvor naturgasledningen var blevet gravet over.

Der holdt også både brandbiler og en politibil lige udenfor, og myndighedspersoner var på stedet.

Trine Fuglsang havde det dog okay med at være midt i begivenhederne.

- De har jo styr på det, bemærkede hun.

En af Trine Fuglsangs naboer, Christian Klæstrup, var taget af sted på job, men han måtte hurtigt vende tilbage til bopælen.

- Jeg blevet ringet op af indsatslederen, mens jeg var på arbejde i Godthåb. Jeg skulle komme hjem, fordi jeg havde et åbentstående vindue, og der skulle luftes ud, nåede han lige at fortælle, inden en af de arbejdende fagfolk på stedet kom med et apparat - med den skulle der måles, hvordan det så ud med koncentrationen af gas inde i huset.

Christian Klæstrup blev ringet op på sit arbejde - han skulle komme hjem, for hans vindue stod åbent, og der var sket et gasudslip lige på den anden side af vejen. Foto: Claus Søndberg

Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Jørgen W. Pedersen, fortalte, at der ikke har været fare på færde for folk i området.

- Vi kunne hurtigt konstatere, at der ikke var det store farebillede. Der er fuldstændig styr på det. Fagfolk er på sagen, og vi er ved at afblæse. Vi mangler kun den sidste udluftning, sagde han omkring klokken 9.45.

Indsatsleder Jørgen W. Pedersen. Foto: Claus Søndberg

Sådan en opgave er ikke noget særsyn for brandfolkene.

- Det sker af og til, og for vores brandmænd er det ikke en ukendt opgave. De er trænede og øvede i det her. De gjorde det fuldstændig efter bogen i deres måde at anskue sikkerheden på, opsummerer Jørgen W. Pedersen.