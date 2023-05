Gavmild købmand: Her vanker der en 100-lap til alle byens konfirmander

SERRITSLEV:Når der er konfirmation, så bugner gavebordene som regel af pakker, kort og kontanter fra forældre, bedsteforældre, tanter og onkler.

Men i Serritslev mellem Vrå og Brønderslev har konfirmanderne også fået en hilsen fra byens lokale købmand.

De 14 konfirmander fik således hver især et sødt kort med hundrede kroner, da den store dag oprandt for nylig.

- Vi kender dem jo rigtig godt. De kommer ned og handler om formiddagen og til middag, når der er pause på skolen (Nørreådal Friskole, red.), fortæller Luise Balzer Andersen, der driver Købmandsgården i Serritslev sammen med sin mand, Peter Balzer Andersen.

Peter og Luise Balzer Andersen driver Købmandsgården i Serritslev. Arkivfoto: Bente Poder

- Vi har en masse sjov med dem - det sker, at de gerne have noget, de godt kan lide, sat ned, tilføjer hun med et smil.

Og hvem ved, det kan jo være, at en del af konfirmationspengene kommer retur til købmandsparret i Serritslev den kommende tid, når der skal snoldes i frikvartererne ...

Købmandsparret bor i Brønderslev og har i øvrigt selv fire børn, der går på friskolen i Serritslev - den ældste blev konfirmereret for et par år siden.