Genåbner ungdomshus i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Efter nedlukningen af Ungdomshuset i Nygade har Brønderslev Ungeråd sammen med kultur- og fritidsudvalget i Brønderslev Kommune lavet en aftale om at genåbne ungdomshuset - dog med andre vilkår og flere forbehold end før.

Det oplyser man fra husets side i en pressemeddelelse.

På et ekstraordinært møde i juli besluttede kultur- og fritidsudvalget at ungdomshuset kan åbnes 15 gange hen over sommeren. Et nyt krav til ungdomshuset er, at der skal der være en voksen til stede i ungdomshuset på alle åbningsdage.

Efter mødet bad kultur- og fritidsudvalget Ungerådet om at beslutte, hvornår de 15 åbningsdage skulle finde sted - samt at skrive en række retningslinjer, som skal følges i huset på åbningsdagene. Ungerådet handlede hurtigt og nu er huset åbent igen.

Ungdomshuset vil være åbent hen over sommeren på følgende dage:

Uge 30, 31 og 32: mandag-tirsdag-onsdag-torsdag kl. 17-21, mens der er lukket i uge 33.

Uge 34, 35 og 36: åbent torsdag 16-21

Åbningsdagene skal også bruges til at finde ud af, hvad de unge har af forhåbninger til et ungdomshus fremadrettet.tn