Giftsag fra Store Vildmose lukket

STORE VILDMOSE: Efterforskningen af gift-sagen fra Store Vildmose er stoppet. Det har ikke været muligt for politiet at finde frem til en eller flere mulige gerningsmænd.

Det oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

Miljøstyrelsen slog alarm 31. august, efter der var blevet fundet døde fisk indeholdende den ekstremt farlige nervegift, carbofouran, ved en sø i den nordlige del af Store Vildmose.

Det førte til, at der blev udstedt et jagt- og fiskeforbud for området, og prøver viste senere en lille koncentration af giften i vandet.

Jagtforbuddet blev dog ophævet en uge senere, og siden har politiet forsøgt at finde frem til, hvordan den farlige nervegift havnede i søen.

Men efterforskningen har altså ikke ført politiet på sporet af nogle mistænkte, og alle efterforskningsmuligheder er nu opbrugte, forklarer Frank Olsen.

- Vi har ransagede et par steder og foretaget afhøringer, men vi har ikke fundet noget, der bringer os videre i sagen. Derfor er sagen nu blevet henlagt, siger vicepolitiinspektøren.

Frank Olsen understreger dog, at sagen altid kan genåbnes, hvis der skulle komme nye oplysninger i sagen.