Glade kulturfolk: Privat borger giver en million til amatørscene og nyt kulturhus

BRØNDERSLEV:En privat borger har gravet dybt i lommen og har fundet en million sponsorkroner til Brønderslev Amatør Scene, BAS, og Fonden Fabrikken, der står bag planerne om et indrette et nyt kulturhus i P. N. Beslags gamle fabriksbygninger i Brønderslevs bymidte.

Det oplyser René Bundgaard Lynge, bestyrelsesmedlem i BAS.

- Vi er utroligt glade for donationen. Jeg må desværre ikke oplyse, hvem giveren er, men jeg kan sige, at der er tale om en meget generøs privatperson, fortæller René Bundgaard Lynge.

Den generøse donation har stor betydning for BAS og fremtidsplanerne, fortæller BAS-formand Susanne Berthelsen.

- Gaven betyder rigtigt meget for os. Især her i starten af projekt Fabrikken, hvor der lige nu kun er omkostninger. Gaven betyder, at vi inden for kort tid kan sætte gang i arbejdet for en ny lokalplan, som vi er nødt til at bruge eksterne konsulenter til at hjælpe os med. Så vi er rigtigt, rigtigt glade for donationen, siger Susanne Berthelsen.

Den generøse giver har ønsket at være anonym, oplyser Susanne Berthelsen, der lige nu, sammen med den øvrige BAS-bestyrelse og Arkitektfirmaet Signatura, arbejder på højtryk for at gøre det, der for få måneder siden var et luftkastel i en gammel fabrik, til håndgribelig virkelighed. Hvis planen lykkes, vil den gamle fabriksbygningen blive nyt hjemsted for Brønderslev Amatør Scene.