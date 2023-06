Goddag til enestuer og farvel til træk og kulde - jubel i Vendsyssel over ny hospitals-bygning

BRØNDERSLEV:Der er godt nyt til nordjyder, der skal genoptrænes efter en blodprop eller en blødning i hjernen - og til Vendsyssel som landsdel.

Fra 2027 kan neurorehabiliteringen i Brønderslev nemlig tage et helt nyt hospitalsbyggeri til 220 millioner kroner i brug - et byggeri, der giver langt bedre forhold for patienter og personale.

Der skal bygges på hospitalsgrunden samtidig med, at de eksisterende bygninger er i drift. Foto: Region Nordjylland.

Det har regionsrådet netop besluttet.

Det har længe stået klart, at bygningerne i Brønderslev - hvor neurorehabiliteringen i forvejen hører hjemme - er utidssvarende.

Men nu er pengene og køreplanen klar: Der skal bygges nyt på hospitalsgrunden samtidig med, at driften kører videre i de eksisterende bygninger. Når de nye rammer så formentlig kan tages i brug i efteråret 2027, rives de gamle bygninger ned.

Den nye neurorehabilitering rummer 30 sengepladser med enestuer, eget bad og toilet, træningsfaciliteter samt service- og supportfunktioner. I alt 6.000 kvadratmeter nybyggeri.

Mikael Klitgaard (V), borgmester i Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Martin Damgård

I Brønderslev Kommune ser man frem til, at projektet kommer i gang:

- Det giver arbejdspladser til byen Brønderslev, hvilket er dejligt. Så jeg er meget glad for regionens beslutning, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

- Jeg glæder mig over, at der sker udvikling andre steder, end i de store byer - det er vigtigt, hvis vi vil have et Danmark i balance, tilføjer borgmesteren.

Regionsrådsformand Mads Duedahl (V). Arkivfoto: Martin Damgård

Regionsrådsformanden er også en glad mand:

- Jeg er sikker på, at det er den rigtige beslutning med et nybyggeri i stedet for at renovere på gamle bygninger, som er udtjent og opført mange år til et andet formål. Jeg er overbevist om, at det bliver en klar gevinst for de nordjyder, som skal genoptrænes efter en blodprop eller en blødning i hjernen, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Regionsrådsmedlem Per Kjeldsen (S) er som formand for byggeudvalget heller ikke i tvivl om, at et nybyggeri er den fremtidssikrede løsning:

Regionsrådsmedlem Per Kjeldsen (S) er formand for byggeudvalget. Arkivfoto: Henrik Louis

- Moderne bygninger og faciliteter til genoptræning er en klar fordel for patienterne, som også kan se frem til at få egne stuer med større privatliv end i dag. For personalet er det også et løft til deres hverdag, at de kan se frem til tidssvarende lokaler med topmoderne faciliteter til rådighed, hvor de ikke skal døje med træk og kulde fra utætheder i nedslidte bygninger.