Gode ideer belønnes

BRØNDERSLEV: - Har du en god idé, der kan gavne og gøre en forskel i Brønderslev? Sådan lyder det fra Morten Larsen og Peter Larsen fra Krista og Hans Risagers Fond. Fonden har lige nu en kvart million kroner, der venter på gode idéer.

Nu er mulighederne der til at få ideen gjort til virkelighed gennem Krista og Hans Risagers Fond.

- Det er tid for talenter og ildsjæle indenfor sports- og kulturlivet i Brønderslev samt mindre erhvervs- og turisme projekter til at søge om økonomisk støtte til deres projekter ved Krista og Hans Risagers Fond, siger Morten Larsen fra fondens bestyrelse.

Den velgørende fond har næste uddelingsrunde i slutningen af 2017, hvor der vil være mulighed for at ansøge om op til 250.000 kr. til et enkeltprojekt.

- Krista og Hans Risagers Fond er en velgørende fond, der hvert år via legater støtter lokale initiativer og projekter fra personer, virksomheder, organisationer og foreninger, der kan være med til at skabe udvikling i Brønderslev, siger Morten Larsen og uddyber:

- Fonden ønsker at bidrage til at udvikle Brønderslev by og lokalområdet ved at give støtte til realisering af nye initiativer, events og aktivitetsskabende projekter, der kan være til glæde og gavn for byens borgere samt være med til at gøre Brønderslev kendt.

Krista og Hans Risagers Fond har siden 2012 uddelt legater og donationer for mere end én million kroner til lokale foreninger og projekter i Brønderslev. Hans Risager var uddannet elektriker og blev siden autoriseret el-installatør og drev i mange år sammen med sin kone, Krista Risager, et firma/lampeforretning i Gravensgade 97 i Brønderslev.

Ved testamente har de afdøde betænkt et større millionbeløb til en særlig fond - Krista og Hans Risagers Fond - der skal uddele legater til forenings- og erhvervslivet i Brønderslev.