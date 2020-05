Godt nyt for fusserne: Behandlere kan snart lukkes ind gennem terrassedøren

Selv om der er godt nyt for ømme fødder plagede lemmer på plejecentre og indenfor handicap- og psykiatriområdet, er der grund til at vente lidt med at knappe op og tage strømperne af.

For inden døren åbnes for fysioterapeuter, fodterapeuter og andre, skal der dog ske en individuel vurdering af, om patienten, ud over behov for f.eks. fodterapeut, er rask, og at der er tale om en nødvendig behandling.

Desuden skal behandlingen så vidt muligt ske i patientens egen lejlighed, helst med adgang via terrassedøren for at begrænse trafik i gang- og fællesarealer.

En leder vil i fællesskab med behandleren vurdere, om det er muligt og nødvendigt at levere den sundhedsfaglige indsats i patientens egen lejlighed eller måske i udendørsarealerne.

Besøgene skal ske på en sundhedsfaglig forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personale.

Besøg uden et konkret sundhedsfagligt mål, som besøg af frisører, begrænses til det nødvendige omfang og kun i egen lejlighed.