Godt nyt for kulturprojekt: Realdania er på banen igen

BRØNDERSLEV:Kulturområde Hedelund, der skal blive borgernes nye kultur- og forsamlingssted i Brønderslev, har nu fået Realdania med på banen igen.

De stod ellers af for godt et år siden efter at have været involveret i en periode, men nu er de klar til at være med i arbejdet igen - efter planerne er blevet både større og anderledes. De skal være med i næste fase i projektet, som omfatter en analyse af mulighederne.

Kulturprojektet, som skal ligge både i nogle af PN Beslags tidligere fabriksbygninger og i Hedelund Rhododendronpark, omfatter nu både Brønderslev Amatør Scene (BAS), Museum for Forsyning og Bæredygtighed (MOSS) og et nyt forsamlings- og madkulturhus i stedet for den nedbrændte Restaurant Hedelund.

Formand for styregruppen for projektet, Peter Stecher, er glad for at have fået Realdania med igen. Han tror, at det kan gøre en forskel.

- Når vi får dem med ind over, kan vi få et mad- og kultursted, et museum og fabrikken, der kan huse BAS, løftet op i en skala, som er noget større, end vi selv ville have kunnet som kommune. Jeg tror, det kan blive et tilløbsstykke. Jeg tror, vi på den måde kan tiltrække endnu flere turister til både museet, BAS og Hedelundsparken og på den måde give hele vores kommune og by et turistmæssigt løft, siger Peter Stecher.

Realdania skal være med til at lave en analyse, der skal undersøge en række ting - herunder hvad der skal til for at omdanne de gamle fabriksbygninger til det nye formål, hvordan man kan få flettet tingene sammen på en god måde og hvor mange penge, der skal til for at lave det ny kulturcentrum.

En større vision

Realdania var også tidligere i processen involveret, men de trak sig - det var i begyndelsen af 2021, hvor projektet primært handlede om Restaurant Hedelund.

Begrundelsen for afslaget dengang var, at man ønskede, at der skulle være flere funktioner end blot et traktørsted, og at der skulle være så mange interessenter med som muligt.

- Nu er det en noget større vision, der ligger til grund for den nye henvendelse, og det har de set med helt andre øjne på, fortæller Peter Stecher.

Det nye er, at det skal blive et helt kulturområde, hvor BAS, MOSS og det kommende forsamlings- og madkultursted skal spille sammen.

- Realdania meldte sig jo ud af det projekt, der tegnede sig dengang, det kunne de ikke se sig selv i. Så har styregruppen været i overvejelser omkring, hvordan vi kunne gribe den bold, der også lå i det, fortæller Peter Stecher, der peger på, at der siden har været en fornyet behandling i byrådet, hvor man er nået frem til enighed om en vision for kulturområdet i Hedelund.

Derpå tog man igen kontakt til Realdania.

- De er heldigvis vendt tilbage med, at nu synes de, det ser spændende og lovende ud, og de kan godt være med i næste fase af det arbejde, der skal foregå, fortæller Peter Stecher.

Den næste fase er analysen, som skal se på, hvordan projektet kan blive til virkelighed, og den finansieres af Brønderslev Kommune, Fonden Fabrikken, Museum for Forsyning og Bæredygtighed og Realdania i fællesskab.

Nogle af PN Beslags gamle fabriksbygninger skal danne ramme om et nyt kulturområde med blandt andet museum, biograf og teater i Brønderslev. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Analysen skal være færdig i februar 2023.

- Det er mange ting, der har taget tid i den her proces. Det er fire år siden, Hedelund brændte, og det er rigtigt ærgerligt, at vi ikke er kommet ud over stepperne allerede. Men vi må også sige, at det her giver nogle helt anderledes muligheder for at løfte projektet. Derfor er jeg også sikker på, at det bliver godt på den anden side. Hellere vente lidt længere og få den forhåbentligt rigtige løsning, mener Peter Stecher.

Levende bymidter

Projektchef i Realdania, Ditte Marquard Jessen, fortæller, at de ser spændende elementer i ansøgningen fra Brønderslev.

- Det er både i forhold til den historiske bygningsmasse i byen, som har potentiale, og i forhold til de kulturaktører, der er gået ind og har taget ejerskab i projektet. Vi synes, det må være værd at undersøge, hvad der er af muligheder her, siger hun.

Hun ser flere muligheder i projektet.

- Hos Realdania arbejder vi med seks strategiske mål, når vi vurderer de ansøgninger, der kommer ind. Et er af fremme levende bymidter og bæredygtige byer, og der er det her et rigtigt godt bud på, hvordan kan man tænke kultur og oplevelser ind i bymidten. Typisk er bymidter præget af handel og mangler de her funktioner, fortæller hun.

Hun peger også på, at Realdania arbejder med at få brugt historiske bygningsmasser i funktioner i dag - og så arbejder de også med, hvordan man kan lave gode rammer for fællesskaber.

Analysen, der nu sættes i gang, efterfølges med en politisk behandling i byrådet og en dialog med Realdania og andre fonde og foreninger. Derefter fastlægges den videre proces for projektet.