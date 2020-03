Godt nyt til to småbyer: Sygeplejeklinikker slipper for sparekniven

Ældreomsorgsudvalget har taget stilling til et forslag om at lukke sygeplejeklinikkerne i Asaa og Agersted. Statistikken viser nemlig, at der er fuldt belagt i sygeplejeklinikken i Brønderslev, mens der er for få besøgende til klinikkerne i Asaa og Agersted. Men de to klinikker har undgået sparekniven.

- Vi har valgt at holde dem åbne, og der er ingen bagkant på, fortæller udvalgsformand Ole Jespersgaard (S).

Der er for tiden en stigning i antallet af borgere, der anvender sygeplejeklinik fremfor hjemmebesøg, og det vurderes, at der er yderligere potentiale i at øge antallet af borgere, der benytter sygeplejeklinikkerne i de tre største byer i kommunen.

Forvaltningen havde regnet sig frem til, at Hjemmesygeplejen ved afviklingen af Asaa sygeplejeklinik ikke længere ville have udgift til leje og rengøring, hvilket udgør ca. 20.000 kr. på årsbasis. I Agersted er der ingen husleje forbundet med klinikken. Men samlet set lød forslaget fra forvaltningen at lukke de to klinikker.

- Men vi har altså valgt at bevare dem, og vi vil faktisk gerne have endnu flere til at bruge dem, siger Ole Jespersgaard.

En klar fordel for borgerne er, at de har et fastlagt tidspunkt i klinikken og ikke skal vente på hjemmesygeplejersken. Det fordrer også rehabilitering ved at borger selv skal bevæge sig til klinikken. Endelig giver det gode arbejdsforhold for sygeplejersken, da der kan tilrettelægges de optimale arbejdsstillinger i klinikken.