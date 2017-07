Kommune stævnet i lugtsag

BRØNDERSLEV: GFE Krogenskær stævnede mandag Brønderslev Kommune for at få afgjort i retten, om kommunens seneste krav til drift og indretning af biogasanlægget er lovlig.

Det mener biogasselskabet, som tidligere beskrevet i NORDJYSKE, ikke.

- Der er efter vores mening ikke grundlag for den seneste indskærpelse, sagde landmand Per Pedersen, der sammen med landmand Jan Ulrich ejer biogasanlægget.

I indskærpelsen fra 12. maj 2017 giver kommunen Krogenskær fire måneder til at sikre, at det store oplag af biomasse, der i øjeblikket ligger under presenninger, bliver opbevaret i beholdere, tanke eller i en hal med udsug til biofilter.

Biogasanlæggets advokat, Niels Vase fra advokatfirmaet HjulmandKaptain:

- Formålet med stævningen er at få dom for, at kommunen ikke med loven i hånden kan kræve denne seneste indskærpelse. Den er efter vores opfattelse helt urimelig og påfører Krogenskær en udgift på mellem 12 og 15 mio. kr.

Kommunaldirektør Søren S. Steensen tager stævningen med ro.

- Vores udgangspunkt er, at stævningen ikke har opsættende virkning, men jeg har ikke haft mulighed for at drøfte det med vores advokat, der er på ferie netop nu, siger Søren S. Steensen.

Ingen nye krav

Det er Mads Kobberø fra Codex Advokaterne, der har rådgivet kommunen. Han har tidligere udtalt, at kommunens indskærpelse ikke indeholder nye krav.

- Der er tale om at indskærpe, at de vilkår, som ligger i miljøgodkendelsen fra 2014, bliver overholdt. Vilkårene fortæller groft sagt, at biomasse skal opbevares under hårdt tag og at der ikke må være lugtgener. Kommunen er efter min opfattelse på sikker grund, sagde Mads Kobberø, da stævningen blev varslet.

Hvis retssagen ikke har opsættende virkning, skal Krogenskær leve op til indskærpelsen midt i september i år.

Når kommunen valgte at indskærpe vilkårene, begrundes det bl.a. med, at der var flere end 150 klager over lugtgener, samt at kommunens folk konstaterede væsentlige lugtgener 11 gange.