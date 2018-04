Golf for folk med diabetes

BRØNDERSLEV: Brønderslev Golfklub slår nu et slag for sundheden. I bogstaveligste forstand faktisk.

For i et nært samarbejde med Diabetesforeningen, Dansk Golf Union, Brønderslev Kommune og Brønderslev Golfklub får diabetikere i Brønderslev Kommune nu en rigtig god mulighed for at få den helt nødvendige motion.

Alle diabetikere i kommunen kan nemlig i weekenden 20-22. april deltage i et weekendkursus, hvor golfspillet læres og prøves.

Det er gratis, og man vil opleve, hvad golf kan give af muligheder - lige fra motion, frisk luft, gode relationer til et godt socialt samvær.

- Det er en unik mulighed for at prøve spillet sammen med ligesindede, og deltagerne opdeles i mindre hold, så alle får lige muligheder, lyder det i en pressemeddelelse fra golfklubben.

Efter weekendkursus får deltagerne frem til sidst i maj lov til at spille på banen uden at betale for det. Fra 1. juni kan man fortsætte - hvis man måtte ønske det - og det endda til en favorabel pris resten af året.

En af de bedste metoder

Formålet med tilbuddet er at få de mange diabetikere ud at motionere.

- Det har vist sig, at netop golf er en af de bedste metoder, idet der både er tale om motion, men også den sociale del, som gør, at mange fortsætter med at udøve sporten. Sideløbende arbejder både Diabetesforeningen og Dansk Golf Union på et projekt, hvor deltagere i et lignende projekt måles på de opnåede resultater, forklarer golfklubben i pressemeddelelsen.

For diabetikere vil der blive afholdt et informationsmøde i Brønderslev Golfklub mandag 9. april klokken 10.30.

Der vil være orientering om spillet, let undervisning, en gåtur i området hvorefter der serveres en diabetesvenlig frokost.

Deltagelse kræver tilmelding hos golfklubben.

Ud over diabetikere er der via Brønderslev Kommune et samarbejde med Brønderslev Golfklub om at få 60+ borgere idrætsaktive - et nyt initiativ fra Brønderslev Kommune for den ældre generation under navnet: “Bevæg dig for livet - senior".