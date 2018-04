Golf giver et sundere liv

BRØNDERSLEV: Golf kan være med til at give diabetikere et bedre liv, hvor de blandt andet kan sænke blodsukkeret.

Mandag skød Brønderslev Golfklub sammen med Diabetesforeningen og Brønderslev Kommune et projekt i gang, Det er et led i projektet "Bevæg dig for livet - Senior", hvor målet er frem til 2020 at få flere borgere på 60+ til at dyrke motion.

Diabetesholdet på Brønderslev Sundhedscenter er foreløbig blevet henvist til golf-projektet, og de gik mandag i gang med at træne. Det var træner i Brønderslev Golfklub, Jonas Thomassen, der er i gang med en tre-årig uddannelse som træner, der instruerede i de svære slag.

- Det er vigtigt at holde sig i gang, fortæller fysioterapeut Britt Søe Lundgaard fra Brønderslev Sundhedshus, der også selv måtte prøve at svinge køllen.

- Jeg må indrømme, at det er svært, siger hun. Men sundt er det for folk med diabetes.

Diabetesholdet på Sundhedscentret slutter i denne uge, og Britt Søe Lundgaard håber, at kursisterne fortsætter med at motionere.

- Vi følger op på kurset to gange efterfølgende, fortæller hun.

Sygeplejerske Annette Knudsen fra Brønderslev har haft diabetes 2 i 12 år, og kunne godt tænke sig at spille golf.

- Jeg svømmer rigtig meget, og da jeg stadig er aktiv sygeplejerske, er det svært at få golf passet ind i min hverdag, fortæller Annette Knudsen.

Verner Knudsen fra Jerslev har efter 10 års pause fundet golfkøllerne frem.

- Det er sundt for kroppen at spille golf, så jeg skal i gang igen, siger Verner Knudsen, der for fem år siden blev ramt af diabetes 2.

Formand for social- og sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune, Martin Bech (V), glædede sig over tiltaget.

- Vi håber, at det resulterer i, at borgerne bliver sundere, men kommunen sparer forhåbentligt også udgifter, siger han. Der satses på frem til 2020 at få 15 procent flere borgere på 60+ til at dyrke motion i en forening.

Der er et tre-dages kursus 20.-22. april for diabetikere, og de kan spille gratis i klubben frem til sommerferien.