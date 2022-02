Gravede gasledning over på byggeplads: Fire huse blev evakueret

BRØNDERSLEV:Ugen startede rigtig dårligt på byggepladsen i industrikvarteret ved Jernaldervej i Brønderslev. En gravemaskine ramte en naturgasledning, hvilket straks fik alarmklokkerne til at bimle og Nordjyllands Beredskab til at rykke ud. Alarmen gik ind klokken 8.07.

- Der går to gasledninger på pladsen: en lille på 40 millimeter og en stor på 125 millimeter. Heldigvis var det kun den lille, der var blevet gravet i stykker, fortæller indsatsleder Jørgen W. Pedersen.

Nordjyllands Beredskab fik hurtigt sikret området, hvor man især var opmærksom på området omkring Jerslevvej lige nord for byggepladsen, mens byggemarkeder og andre butikker på Jernaldervej ikke blev berørt.

- Vindretningen betød, at det kun var enkelte boliger nord for området, der var i risiko, mens alt på læsiden ikke var i nogen form for fare. Der kunne køre en gravemaskine, der arbejdede på at få klemt røret af, 5-10 meter fra udslippet uden nogen form for risiko, fortæller indsatslederen, der måtte evakuere fire boliger - kun i den ene, var der nogen hjemme, fortæller han.

- Efter 25 minutter var gasselskabet Evida, der står for gasforsyningen på stedet for at få lukket af. Vores opgave var så at få afspærret området og stå klar, hvis der skulle ske en antændelse. Risikoen for eksplosion var dog ganske lille, da det skete i det fri, og der var aldrig nogen, der var direkte i fare, fortæller indsatslederen.

Klokken 10.00 kunne Nordjyllands Beredskab melde, at opgaven var helt afsluttet.