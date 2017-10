Gravhøj er blevet plyndret

KLOKKERHOLM: En landmand opdagede forleden, at der er gravet et stort hul i en gravhøj, der ligger på hans jord ved Klokkerholm.

Han kontaktede - stærkt rystet - Vendsyssel Historiske Museum (VHM), hvor museumsinspektør Sidsel Wåhlin ville have tændt for det blå blink, hvis hendes bil havde været et udrykningskøretøj.

- Jeg tænkte, det er simpelt hen løgn, det her. Det er helt grotesk. Tørvene er skåret ud i firkanter og lagt til side, så det er nogen, der ved, hvad de gør, fortæller Sidsel Wåhlin.

Hun målte hullet i gravhøjen til 2,80 gange 1,5 meter og 1,5 meter i dybden.

- Det er et kæmpe hul. Det er ikke drengestreger, fastslår arkæologen.

Nede i hullet

Hun har været nede i hullet, men har ikke fundet noget afslørende. Hvad gravrøverne har fået med sig, ved kun de selv.

Sikkert og vist er det, at den mand eller kvinde, der for flere tusinde år siden blev begravet i højen, har haft høj social status.

Afdøde har givetvis også fået jordisk gods med sig i graven, og hvis gravrøverne har været svineheldige har de fundet noget af ædelt metal i højen.

Den pågældende gravhøj er aldrig tidligere undersøgt og der er heller aldrig registreret "forstyrrelser" af den tidligere.

Da den ikke er undersøgt nærmere, er den heller ikke præcist dateret.

- Det ligner umiddelbart en bronzealderhøj. Det er en meget fin høj - utroligt fint bevaret, fortæller Sidsel Wåhlin ærgerligt.

Gravhøjen ligger ude midt på en dyrket mark og er omgivet af gyvelbuske, som gravrøverne har kunnet arbejde i skjul af.

- Du ved ikke den er der, hvis du ikke har slået den op på et kort, fastslår Sidsel Wåhlin.