Gravrøvere ramte måske jackpot

KLOKKERHOLM: Arkæologer fra Slots- og Kulturstyrelsen har nu undersøgt en gravhøj ved Klokkerholm, som har været udsat for gravrøvere.

- Det er en røvergravning. Det kan vi se, fastslår arkæolog Svend Illum Hansen nede fra hullet.

I første omgang håbede arkæologerne, at gravrøverne ikke har fået ret meget ud af deres illegale udgravning.

En inspektion af hullet giver desværre grund til at tro det modsatte. Gravrøverne kan have ramt jackpot.

- Det ser ud til at være en jordfæstegrav, og det betyder, at der kan have været rige gravgaver. Hvis den begravede var en mand, vil det blandt andet være sværd, hvis det var en kvinde, smykker og udstyr. Vi er midt i et meget aktivt vikingetidsområde, og Vendsyssel er kendt for rige grave fra den tid. Der kan godt have været unika-genstande i graven - også i ædelt metal, siger arkæolog Sidsel Wåhlin fra Vendsyssel Historiske Museum.

Hidtil har arkæologerne ment, at gravhøjen var fra bronzealderen.

- Nu hælder vi mere til at den er lidt yngre - fra jernalderen, fortæller arkæolog Lars Bjarke Christensen fra Slots- og Kulturstyrelsen.