Green Instruments går på land

Virksomheden Green Instruments i Brønderslev har virkelig slået an på verdensmarkedet, og virksomheden ser store muligheder.

I dag er det instrumenter til at måle udledninger fra skibsskorstene, der er virksomhedens satsning, men der er planer om at gå ind på andre områder.

- Vi ser også muligheder på land, fortæller adm. direktør Oluf Sigh til NORDJYSKE. Her tænker vi specielt på muligheden for at måle røg fra virksomheder, der benytter hydraulik i produktionen. Hvis der slipper olie ud, vil det straks kunne afsløres.

Torsdag modtog Green Instruments Dansk Industris Initiativpris 2017. Det var næstformand i DI Vendsyssel, Gitte Clausen Bruun, der overrakte prisen, der består af diplom og et kunstværk i glas.

Gitte Clausen Bruun fremhævede virksomhedens indsats for at have fundet et produkt, der bidrager til grøn omstilling.

- Green Industries er førende i verden inden for måling af udstødningsgasser på skibsmotorer.

- Dermed er virksomheden med til at bidrage til de verdensmål, der er sat af FN omkring miljø. Green Instruments produkter gør redere og motorproducenter i stand til at dokumentere, at de overholder miljøkravene. I løbet af de seneste år er virksomheden vokset betragteligt, og det ser ud til at fortsætte de kommende år.

- På Green Instruments formår de endda at lave forretning på den grønne omstilling, som er hele forretningens forretningsgrundlag, bemærkede Gitte Clausen Bruun.

- Det måleudstyr, der produceres, kan dokumentere, hvor mange miljøskadelige stoffer, der bliver ledt ud i skibenes udstødningsgas. Det større og større behov for at overvåge skibes udledning har skabt et marked for virksomheden, fordi kunderne skal og vil bringe miljøbelastningen ned, fortæller Oluf Sigh.

- Forudsætningen for at kunne påvirke miljøbelastningen er, at man kender den. Men fremover venter spændende nye forretningsområder for Green Instruments.

Krydstogtsskibene er et marked, som for os er i en rivende udvikling, og det er et marked, hvor forbrugerne i stigende grad ønsker at købe grønnere.

- Vi ser også en stigende interesse for at bruge vores måleudstyr på landbaserede anlæg. Det bliver et nyt og stort marked for os, forudser Oluf Sigh.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) glædede sig over, at den virksomhed, der i 2008 etablerede sig i Brønderslev, har markeret sig på verdensplan.

- Vi er glade for virksomheder, der ekspanderer, og skaber arbejdspladser.

I dag er der 23 ansatte, og medarbejderstaben vokser støt.

Oluf Sigh mener, at der er et stort potentiale i og med, at der kommer strammere regler i 2020.

- Vi kommer også til at skulle ansætte flere medarbejdere, siger han.

Alle medarbejdere deltog i prisoverrækkelsen.

- De dygtige medarbejdere har æren for, at det er gået så godt, siger Oluf Sigh.

Green Instruments er som prismodtager blandt 18 kandidater til DI’s nationale initiativpris, der uddeles på DI’s årlige konference til januar.

Prisoverrækkelsen blev fejret med blandt andet kagemand til ansatte og gæster, der deltog.