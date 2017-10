Grønnere kommune for "grønne" penge

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Brønderslev bliver en mere grøn kommune. Det sker takket være godt 1,1 millioner kroner fra den grønne fond.

Teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune har fordelt de såkaldte vindmølle-penge.

- Vi har lagt meget vægt på, at der skabes grønne områder for pengene, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

Topscorer er bypark eller gadekær i Ø. Brønderslevs centrum. Til dette projekt, som kommunen står bag, er bevilget 253.000 kr.

- Dette projekt er virkeligt spændende, og vil give Øster Brønderslev et løft af format.

- Det, der er sket i Øster Brønderslev, vil kunne danne forbillede for andre byer. Vi får masser af ros for det, der allerede er sket.

Til forskønnelse af udearealer ved Borgen i Jerslev er der bevilget 250.000 kr.

- Selve borgen er meget køn. Men gårdområdet trænger til en kærlig hånd, siger Karsten Frederiksen. Det vil vi gerne gøre noget ved.

Til en park i Serritslev er der bevilget 150.000 kr.

Asaa Boldklub får 120.000 kr. til en ny balkon på klubhuset.

Til renovering af lokaler i Rørholt er der bevilget 100.000 kr. Det er Rørholt Idrætsforening, der er modtager af pengene til byens tidligere skole.

Flauenskjold Borgerforening får 100.000 kr. til toiletfaciliteter.

Til det ny varme-projekt i Serritslev er der bevilget 50.000 kr. Det er den selvejende institution Vendelbohallen, der opfører et mini-varmeværk, som også kommer Idrætsforeningen PSI, Serritslev samt Nørreådal Friskole til glæde.

Der er 19.000 kr. til renovering af køkkenet i Kraghede Klubhus.

Endelig er der 10.000 kr. til Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening til et fugletårn i Hallund.

Karsten Frederiksen understreger, at bevillingerne skal endeligt godkendes af energinet.dk

Der er overført 255.000 kr. fra 2016, da projekter på Dronninglund Slot og Voergaard Slot ikke er effektueret.

- De 1,5 mio. kr., som de ny vindmøller ved Asaa vil bidrage med, er forbeholdt en udvikling af Asaa Havn, så de kommer lokalområdet til gode, som ideen er med de "grønne" penge.