Grov vold mod 53-årig: Brødre i grundlovsforhør

BRØNDERSLEV:To brødre på henholdsvis 29 og 33 år bliver til middag søndag fremstillet i et grundlovsforhør sigtet for grov vold.

- De to brødre udsatte ved 23-tiden lørdag aften en 53-årig mand for forskellige former for grov vold på en adresse i Brønderslev. De har en vis familiemæssig relation til den 53-årige, oplyser vagtchef Bent Højgaard, Nordjyllands Politi.

De to blev anholdt lørdag efter voldsepisoden og sigtet efter den grove voldsparagraf 245.

Vagtchefen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at sige mere om volden, da det enenu ikke står klart om grundlovsforhøret skal foregå for lukkede døre.