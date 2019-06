Rå vold på markeder i Hjallerup og Sindal

VENDSYSSEL: Det gik hårdt for sig til markederne i både Hjallerup og Sindal sent lørdag aften og natten til søndag.

Flere personer blev anholdt for vold, og en række personer måtte overnatte i detentionen hos politiet.

På Sindal Marked reagerede en 45-årig kvinde voldsomt, da hun ved 02-tiden var blevet bortvist af dørmænd. Hun kastede en flaske i ansigtet på en af dørmændene.

Kvinden, som er fra lokalområdet, blev anholdt og sigtet for grov vold. Dørmanden skulle ikke være kommet noget alvorligt til, efter de oplysninger politiet har. Det fortæller vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Sparkede samarit

Også på Hjallerup Marked var der vold og ballade. Omkring kl. 00.30 løb en mand hen og sparkede en samarit i ryggen. Den berusede mand, som er 24 år, blev anholdt og sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste, oplyser politiet.

Et par timer før var en 59-årig mand blevet anholdt på Hjallerup Marked i forbindelse med slagsmål.

Især på markedet i Hjallerup har der i nattens løb været anholdelser, hvor folk er blevet sigtet for vold eller for at overtræde ordensbekendtgørelsen, oplyser vagtchef Bruno Brix.

Alle anholdte - også dem, der måtte overnatte i detentionen - er søndag løsladt efter afhøring.