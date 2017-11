Grunde med udsigt

BRØNDERSLEV: 15 store udsigtsgrunde og tre skovparceller. Det bliver løsningen på den nordlige del af Ådalen, der står foran udstykning.

Der er efterspørgsel på store grunde og grunde inde i en skov. Det er baggrunden for, at planerne er ændret.

Oprindeligt var der planer om mindre punkthuse.

Der er arkæologi i undergrunden, men for at spare dyre udgravninger, graves kun ud i byggefelterne.

Disse byggefelter bliver typisk på 25 gange 25 meter, hvor der så kan bygges.

Der må ikke bygges uden for byggefeltet. Hvis det ønskes, skal grundejeren selv betale for udgravning af dette areal.

Planerne er præsenteret på et borgermøde. Her var der røster fremme om byggerier på op til 600 kvadratmeter. Det mest almindelige ventes dog at blive ca. 200 kvadratmeter.

Målet er at sætte grundene til salg i 2018.

- Når vi er klar, kan vi give Vendsyssel Historiske Museum besked om at grave i byggefelterne, fortalte formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K).

I den nuværende udstykning er der solgt fire grunde og én er reserveret, men de ventes solgt inden for kort tid. Der er i dette område, kaldet Vrangdrupparken, en rabat på grundene på 100.000 kr. frem til nytår.

Der skal lægges kabler og vand samt lægges kloakker til området. Derimod har Brønderslev Forsyning ingen planer om at lægge fjernvarme til området. Varmemulighederne er således jordvarme, træpiller eller

Vejserviceringen sker via en forlængelse af Vrangdrupvej.

SE har lovet at udskifte 60 KV-luftledningerne med jordkabler.

Der er plantet nyt på stedet, men der vil blive plantet flere træer på de såkaldte skovparceller. Udsigtsgrundene bliver på godt 2000 kvadratmeter.

Der er efterlyst legeplads og fodboldbane, men det er der planer om at etablere syd for det ny område.