Grundig tyveknægt: Hus tømt for alt af værdi

DRONNINGLUND:En hus på Voergårdsvej nær Dronninglund er på det nærmeste blevet tømt for alt løsøre af værdi ved et indbrud, der er sket mellem torsdag klokken 16 og fredag klokken 16 i sidste uge.

- Tyveknægtene har haft enten en trailer eller en stor kassevogn for at kunne fragte alt det stjålne væk fra huset på Voergårdsvej, siger politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Det stjålne omfatter således ifølge anmeldelsen sølvtøj, højttalere, et kamera, en køkkenmaskine, en macbook, en iPad og en iPhone, en elcykel, en elguituar, flere lamper og for lige at toppe det hele en 55 tommer fladskærm.

Tyven eller tyvene er ifølge politikommissæren kommet ind ved at afliste et vindue i en bagdør.

Har folk set noget mistænkeligt i området i døgnet for indbruddet, vil politiet gerne høre om det.