Gymnasie-elever nåede lige at møde ind: Hel klasse corona-hjemsendt

BRØNDERSLEV:En hel klasse på Brønderslev Gymnasium nåede lige at hilse på hinanden onsdag morgen, inden de kunne sige farvel og på gensyn igen.

En elev i en klasse i 2.g kunne nemlig tidligt på dagen telefonisk oplyse skolens ledelse om, at vedkommende var testet positiv med corona.

Rektor Per Knudsen oplyser, at eleven efter alt at dømme er blevet smittet lørdag ved et middags-selskab af en anden person, der er testet positiv. Eleven har ikke været i skole i denne uge, fordi han er blevet testet og har holdt sig hjemme, indtil resultatet forelå.

- Han har heller ikke været i kontakt med sine gymnasie-kammerater i fritiden. Men for en sikkerheds skyld, så har vi sendt hele klassen hjem, siger Per Knudsen.

Det kendte koncept fra forårets nedlukning med virtuel nødundervisning rulles nu ud for klassen - minimum resten af ugen.

- Nu skal klassens elever testes, og vi tager så stilling til søndag, om de er klar til at møde ind igen mandag, lyder det fra rektor.

I øjeblikket går man med livrem og seler på gymnasiet, så to planlagte forældre-møder sidst på ugen er også blevet aflyst.