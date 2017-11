Gys, gru, hekseblod og knogler

DRONNINGLUND: Det var mørkt, det småregnede og vinden var kraftig, men alligevel dukkede over 150 personer op for at gå i optog, da Dronninglund Handelsstandsforening i torsdags fejrede halloween med masser af aktiviteter rundt om i byen. De fleste i det store optog, der startede ved SuperBrugsen og bevægede sig ad Slotsgade til Menys lagerlokale, var klædt ud og sminket, så de færreste ville kunne klare et eftersyn i henhold til den kommende burka-lov.

Børnene fik udleveret lysende balloner, og mange havde også udskårne græskar med lys med i optoget.

I Menys lagerhal kom de mange deltagere i ly for regnen, og her blev der serveret både hekseblod og knogler. Jo, der var en rigtig uhyggelig halloween-aften i Dronninglund.

Også på biblioteket bredte uhyggen sig. Ikke mindst fordi personalet denne aften var klædt ud som hekse og andre frygtindgydende personer. Alligevel var der mange, der turde vove sig indenfor og købe nogle af de mange bøger, der var sat på udsalg. Senere på aftenen opførte elever fra Kulturskolen samme sted den uhyggelige teaterforestilling ’Rødhætte’.

I byens butikker, der holdt åben til kl. 21, var der naturligvis masser af tilbud til ’gyselige’ priser og med monster-store rabatter.

Næste arrangement i Dronninglund er Open by Christmas, hvor det store juletræ tændes. Det sker i år fredag 1. december.