BRØNDERSLEV: Jerslev Husflid fejrer sammen med Brønderslev Bibliotek Håndarbejdets Dag. Det sker torsdag 2. november.

Håndarbejdets dag, som hvert år er den første torsdag i november blev landsdækkende i 1997, hvor Lise Rössing var primus motor.

- Håndarbejdets Dag er dagen, hvor man markerer glæden og trangen til at udøve håndværk, og konstatere at det er livsbekræftende at udtrykke sig gennem mange forskellige kreative aktiviteter, fortæller Maja Bundgaard fra Jerslev Husflid.

- Gennem tiden har håndarbejde været nødvendigt for at få tøj på kroppen, men efter industrialiseringen er håndarbejde mere til udsmykning, design og kunsthåndværk. Håndarbejde har haft sine op og nedture, men de senere år har der været en opblomstring, hvor det traditionelle og nytænkning mikses, både i materialer og udtryk, især er det blevet meget populært at strikke.

- Vi har fra Jerslev Husflid forsøge at samle noget til udstilling/arbejdende værksted i cafeen, hvor vi dagen igennem vil vise nogle af vores aktiviteter. Forskelligt "håndarbejde" vil blive præsenteret bredt.

- Kom og være med til at gøre denne dag til en hyggelig oplevelse og tradition. Medbring dit eget håndarbejde eller kom forbi til en snak og udveksling af de mange muligheder der er for håndarbejde - eller nyd blot dagen i et kreativt fællesskab, lyder det fra Maja Bundgaard og Jerslev Husflid.

Der er fra nu til 2. november udstilling i montrerne på biblioteket i Brønderslev - fra Jerslev Husflid.

Der vil på Håndarbejdets Dag 2. november være mulighed for at købe nogle af de udstillede effekter.