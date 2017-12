Håndbold i tre haller

BRØNDERSLEV/ØSTER BRØNDERSLEV/VRÅ: Den stod på håndbold i hele tre idrætshaller torsdag og fredag, hvor områdets bedste håndboldhold skulle findes i området.

Der blev i løbet af de to dage spillet omkring 100 kampe i Brønderslev Hallen, Østsidehallen og Idrætscenter Vendsyssel.

- Det er niende gang, vi arrangerer turneringen, fortæller turneringsleder Ole Hansen. Der var tilmeldt 51 hold fra 15 klubber.

- Vi mangler 25 hold i forhold til i fjor Ole Hansen, der ikke har en forklaring på, hvorfor det går tilbage for håndbolden.

- Holdsporten har det svært for tiden. Vi gør ellers meget for at holde på spillerne, men når de kommer op i teenage-alderen er det svært at holde spillerne fast.

Ole Hansen priser det vendsysselske samarbejde.

Der var pokaler til vinderne og medaljer til to’erne.